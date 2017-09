GRANDE FRATELLO VIP 2 ED. 2017/ News dalla casa, le scuse di Luca Onestini a Soleil Sorgè

Grande Fratello Vip

Luca Onestini, nella casa del Grande Fratello Vip 2017, ha portato la sua bellezza ma anche la sua spontaneità. L’ex tronista di Uomini e Donne si sta legando molto a ai compagni d’avventura a cui sta raccontando alcuni retroscena della sua vita privata. Luca, infatti, è entrato nella casa innamorato pazzo di Soleil Sorgè. Durante un momento di confessione con i compagni, Luca ha svelato di aver spesso sbagliato nei confronti della fidanzata: “Amore, anche se non parlo alle telecamere come fanno loro, io comunque ti penso continuamente. Mi manchi da morire, ho capito tante cose di quello che mi hai chiesto e sto imparando. Ti prometto che sarò un uomo migliore”, ha dichiarato Onestini. Nell’ascoltare le parole del ragazzo, Simona Izzo gli ha chiesto il motivo di tali parole. Luca, così, ha spiegato: “Mi ha chiesto delle cose giuste, più sacrifici. Mi ha chiesto più dimostrazioni, di avere un rapporto più fermo. Io ho sbagliato. Tipo dedicarle più tempo, che se lo merita, e io tante volte ho mancato. Sono uno che si fa prendere dalle cose, dal lavoro, dagli impegni. Invece la priorità mia è lei, però io all’esterno prima facevo altre cose”. Dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, dunque, Luca renderà ancora più felice la sua Soleil?

JEREMIAS RODRIGUEZ E CARLA CRUZ, NASCERA’ L’AMORE?

Jeremias Rodriguez e Carla Cruz sono sempre più felici. Il fratello di Belen e l’ex fidanzata di Simone Rugiati trascorrono insieme sempre più tempo al punto che Simona Izzo, notando il feeling che tra i due, sta portando avanti la realizzazione della sua commedia. Grazie alla regia di Simona, Jeremias e Carla si sono baciati già per due volte. L’argentino, parlando con Veronica Angeloni, ha ammesso di provare un forte interesse per Carla. Dolcissima e molto timida, la Cruz non nasconde di stare molto bene accanto al fratello di Cecilia anche se fatica a lasciarsi andare. Sui social, i fans stanno già shippando la coppia sperando di ver presto l’inizio di un amore. Il flirt con Jeremias Rodriguez, dunque, aiuterà Carla a restare nella casa superando così il primo televoto? I fans più romantici del Grande Fratello Vip sperando proprio di sì.

