INDIANAPOLIS - PISTA INFERNALE/ Su Rete 4 il film con Paul Newman (oggi, 17 settembre 2017

Indianapolis - Pista infernale, il film drammatico

NEL CAST PAUL NEWMAN

Indianapolis - Pista infernale, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 17 settembre 2017 alle ore 16.50. Una pellicola che appartine al genere drammatico ed è stata affidata alla regia di James Goldstone, che ha affidato la sceneggiatura ad Howard Rodman, per un lavoro realizzato nel 1969. Il cast accende i riflettori sul protagonista che è stato interpretato dal celebre Paul Newman che nel film vedremo al fianco della moglie Joanne Woodward e di attori del calibro di Richard Thomas, Robert Wagner, David Sheiner, Barry Ford, Tony Hulman, Clu Gulager ed altri ancora. Va sottolineato che il regista può essere considerato a tutti gli effetti un figlio d'arte, dato che il padre Jules fu uno dei primi produttori televisivi americani e primo agente di Hollywood, e nella sua carriera ha potuto guidare star importanti del cinema, come Sidney Poitier e Robert De Niro. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

INDIANAPOLIS PISTA INFERNALE, LA TRAMA DEL FILM

Il giovane pilota d'auto Frank Capua riesce ad accendere su di sé i riflettori dell'ambiente delle corse grazie ad una fiorente carriera su pista. Ha infatti la nomea di riuscire a raggiungere il traguardo con una tempistica inferiore rispetto ai suoi rivali, grazie ad uno studio approfondito di tecnica e strada in cui usa cimentarsi prima di affrontare ogni nuova sfida. Durante i festeggiamenti per una nuova vittoria, Capua si unisce al resto del suo team per una cena in un ristorante di lusso, dove conoscerà Elora, una donna divorziata e madre di un ragazzino. Il feeling fra i due è immediato e capiranno in fretta che le loro vite potrebbero unirsi per un futuro radioso. Frank e Elora decidono infatti di sposarsi e di formare con il piccolo Charlie una nuova famiglia. Il figlio della donna sembra inoltre accettare di buon grado il nuovo marito di Elora, riuscendo anzi ad affezionarsi in modo particolare al pilota. Tuttavia, la donna dovrà fare molto presto i conti con il carattere scostante di Frank e con la sua tendenza a mettere la famiglia in secondo piano rispetto alla sua carriera. Lo studio necessario per raggiungere la vittoria lo spinge infatti a impiegare diverso tempo nella professione e quindi a trascurare i suoi obblighi coniugali. Elora è inoltre una donna affascinante e piena di ammiratori, che non faranno che riempirla di lusinghe, fino a farla cedere. Frank scoprirà il tradimento della moglie il giorno prima di una gara importante che potrebbe permettergli di portare ad un gradiso superiore la sua brillante carriera.

