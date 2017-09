INDOVINA CHI VIENE A CENA?/ Su La7 il film con Spencer Tracy (oggi, 17 settembre 2017)

il film commedia e sentimentale in prima serata su La7

SPENCER TRACEY NEL CAST

Indovina chi viene a cena?, il film in onda su La7 oggi, domenica 17 settembre 2017 alle ore 21.20. Un grande classico degli anni Sessanta la pellicola di genere commedia sentimentale con il titolo originale Guees Who’s Coming to Dinnerm, che è stata prodotta nel 1967 da Stanley Kramer e Geroge Glass con la regia dello stesso Kramer mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati realizzati da William Rose. Il montaggio è stato eseguito da Robert C. Jones mentre nel cast figurano grandissimi nomi del cinema mondiale come Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn, Katharine Hougton e Beah Richards. Ma vediamo insieme nel dettaglio la trama del film.

INDOVINA CHI VIENE A CENA? LA TRAMA DEL FILM

Siamo nella città di San Francisco negli anni Sessanta dove una donna di circa 20 anni di pelle bianca e nata in una delle famiglie più agiate della città, parte per una piccola vacanza nelle splendide Hawaii. Durante il soggiorno fa la conoscenza di John, uno stimato medico di colore. Tra i due è subito forte l’attrazione il che fa nascere un bellissima storia d’amore. Storia che per l’epoca dei fatti, non era vista di buon occhio dalla maggior parte delle persone in quanto negli Stati Uniti era ancora piuttosto diffuso un sentimento di razzismo nei confronti degli afroamericani. Il loro amore è però talmente bello e travolgente che nel giro di pochi giorni dalla loro conoscenza, decidono di impulso di unirsi in matrimonio. Tuttavia, John prima di affrontare questo importante passo per le loro vite e partire assieme alla promessa sposa Joey alla volta di Ginevra dove è attesa da un importante incarico di lavoro, vuole assolutamente che le rispettive famiglie diano il loro permesso all’unione. Joey a questo punto si vede costretta a ritornare a San Francisco per presentare John ai propri genitori Matt e Cristina mettendoli dinnanzi ad un fatto quasi compiuto.

Una volta arrivati all’aeroporto e quindi alla casa dei genitori di Joey, si inizia a vedere le prime reazioni di quest’ultimo. Cristina commossa dalla storia d’amore e dai buoni propositi che animano i due, si fa immediatamente coinvolgere dalla loro felicità mentre per Matt la cosa non è così semplice. Infatti, l’uomo se da un lato crede che l’amore debba trionfare sopra ogni cosa, dall’altro è preoccupato per i tanti disagi che i due potrebbero incontrare nella loro vita visto che negli Stati Uniti è ancora molto diffuso il sentimento razzista. La situazione si fa ancora più complessa nel momento in cui presso la casa di Joey arrivano i genitori di John. Dopo un momento di iniziale difficoltà, tra le madri c’è subito feeling dicendosi molto contente di quello che sta accadendo mentre i padri sono ancora contrari. Tutto cambia quando John rimarca il grande amore che nutre nei confronti di Joey e di come questo sia molto più forte delle diversità. Alla fine anche Matt ed il papà di John devono convenire che l’amore sia più forte di ogni altra cosa.

