ISABELLE DANZA SOTTO I RIFLETTORI/ Su Italia 1 il film con Melora Hardin (oggi, 17 settembre 2017)

il film drammatico nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST MELORA HARDIN

Isabelle danza sotto i riflettori, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 17 settembre 2017 alle ore 14.00. Una pellicola di genere drammatica che vede alla regia Vince Marcello che ha guidato un cast formato da Melora Hardin, Erin Pitt, Genneya Walton, Grace Davidson, Jake Simons e Devyn Nekoda. La commedia risale inoltre al 2014 ed è stata prodotta in Canada ed a differenza della durata media delle pellicole, la trama dura 'appena' 100 minuti. Notevole inoltre la presenza della giovane attrice Erin Pitt, conosciuta per il suo triplo ruolo in Silent Hill, Revelation, diretto e scritto da Michael J. Bassett. Nel film, la Pitt ha infatti interpretato la dark Alessa, Sharon DaSilva e Alessa Gillespie e nel recente 2013 ha conquistato il premio come Giovane Attrice al Rhode Island International Film Festival per il suo ruolo nel film Against the Wild. Da notare inoltre che il film si rifà al romanzo Isabelle della scrittrice cinoamericana Laurence Yep, conosciuta come romanziera per bambini. La scrittrice ha inoltre ricevuto nel 2005 il Laura Ingalls Wilder Medal, un premio per il suo forte contributo alla letteratura americana destinata ai bambini. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

ISABELLE DANZA SOTTO I RIFLETTORI, LA TRAMA DEL FILM

Il film mette al centro della storia una ragazzina di appena 9 anni, Isabelle, che coltiva da piccolissima una grande passione per il ballo e per la moda. Può contare inoltre sul supporto dei genitori, che sicuri delle sue qualità, decidono di spingerla a diventare una professionista di danza classica. Isabelle inizia infatti a frequentare un corso con entusiasmo, ma si troverà di fronte ai primi ostacoli, che minacciano di spegnere la sua felicità. Anche se la sua determinazione è evidente, così come i suoi sacrifici, per la ragazzina è inevitabile notare che altre danzatrici possiedano delle qualità superiori alle proprie e presto sprofonderà in un forte senso di fallimento. Uno scenario che tra l'altro vive già in famiglia, a causa dell'eterna competizione con la sorella maggiore, vista dai genitori come una figlia perfetta. Isabelle riuscirà tuttavia a prendere il coraggio a due mani grazie ad un ballerino eccellente, che riuscirà a spronarla nel modo giusto e ad aiutarla a coronare il suo sogno. Tuttavia, la piccola Isabelle non ha fatto i conti con le invidie di una compagna di corso...

© Riproduzione Riservata.