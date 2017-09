LORY DEL SANTO/ Sopravvissuta all'uragano Irma: "Ho avuto paura di morire" (Domenica Live)

Lory Del Santo e Marco Cucolo (Foto: LaPresse)

Lory Del Santo torna in tv dopo la terribile esperienza vissuta a Miami. La showgirl è infatti ospite di Domenica Live per la gioia dei suoi fan, contenti nel rivederla serena. Con il fidanzato Marco Cucolo si è trovata infatti sulla rotta dell'uragano Irma. Ora che è rientrata in Italia e il peggio è passato, la simpaticissima Lory ha ricordato quei giorni da incubo. «La città era deserta, avevano protetto le porte degli edifici con pannelli di alluminio e di legno. Nella nostra casa non c'erano finestre antiuragano ma vetri normali come quelli dei bicchieri», ha raccontato al settimanale Spy. Vani i tentativi di prendere un aereo per tornare in Italia: non c'erano più voli, macchine a noleggio per andare via, quindi sono rimasti in città. Volevano spostarsi a Tampa, dove poi si è diretto l'uragano, quindi è stato anche provvidenziale il mancato trasferimento. «È stata in ogni caso un'esperienza terrificante. Nella palazzina quattordici appartamenti sono danneggiati e si sono rotte tutte le finestre. C'è stato anche l'allagamento».

"IO E MARCO ABBIAMO AVUTO PAURA DI MORIRE"

Chissà se Lory Del Santo ripercorrerà le tappe della sua terribile esperienza americana a Domenica Live. Invitata da Barbara d'Urso per partecipare al dibattito sulla "trasformazione" di Asia Nuccetelli, la showgirl parlerà anche di sé? Al settimanale Spy ha raccontato di non aver potuto contare molto sul supporto del fidanzato Marco Cucolo, più pauroso di lei. «Per questo siamo sempre insieme: è come un gatto, è molto cuccioloso e mi dà tanta serenità. Lui aveva paura di morire, mi diceva che era troppo giovane per morire e che la colpa sarebbe stata tutta mia. Io avevo meno paura di lui: l'importante sarebbe stato morire insieme». Quell'esperienza però li ha avvicinati e legati ancor di più: hanno condiviso un'esperienza inusuale e l'hanno vissuta tenendosi stretti. A salvarli le provviste accumulato: generi di prima necessità che sono bastati a sfamarli. Ora Lory Del Santo può guardare con serenità al suo futuro: dovrebbe partecipare alla prossima edizione di Sbandati, trasmissione di Raidue.

