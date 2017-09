NCIS 14/ Anticipazioni del 17 settembre: Ellie scoprirà la verità sulla morte del fidanzato?

NCIS 14, in prima Tv assoluta su Rai 2

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI -

Nella prima serata di oggi, domenica 17 settembre 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Unità anticrimine 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 16°, dal titolo "La scelta di Sophie". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: nel passato, Abby (Pauley Perrette) riceve un incarico importante da Vance (Rocky Carroll), che le chiede di testare la sicurezza dell'Arena per conto dell'NSA. Le raccomanda inoltre di usare la parola d'ordine nel caso in cui le autorità la dovessero sorprendere durante la simulazione. Nel presente, Gibbs (Mark Harmon) viene chiamato all'Arena dalla Polizia, che accusa la scienziata di terrorismo quando si scopre che i suoi ordigni fasulli sono in realtà originali e che dentro alcuni palloncini che ha portato sono presenti delle tracce di sarin liquido. Chiarito l'equivoco, Vance comunica alla squadra che collaboreranno con l'NSA per individuare il responsabile. Nel passato, Earl Goddard (Barry Shabaka Henley) presenta Abby al gruppo già attivo di tester, che tuttavia la accoglie con diffidenza. Nel presente, Abby ed il resto della squadra scoprono che Earl è scomparso e che potrebbe aver raggirato il team per la simulazione. Si scopre tuttavia che è stato ucciso diverso tempo prima grazie all'esposizione al sarin. Esclusa la vittima, la squadra inizia ad interrogare i diversi membri del team alla ricerca di chi ha mescolato i finti esplosivi con il materiale realmente pericoloso. Fra questi anche Abby, che espone a Gibbs il suo piano per dimostrare che la sicurezza dell'Arena avesse delle falle. Si sente inoltre in colpa per la potenziale minaccia di cui si è resa complice, dato che avrebbe potuto uccidere diverse persone. Intanto, Ducky (David McCallum) effettua l'autopsia di Earl ed informa Reeves (Duane Henry) che la vittima non può aver preparato da solo il sarin che lo ha ucciso. L'NCIS continua invece con gli interrogatori, cercando di risalire ai movimenti di tutta la squadra provvisoria di Abby. Non emerge tuttavia nulla, se non un piccolo indizio su Ellicott (Alex Carter), l'agente dell'NSA preposto al controllo dell'operazione. Dopo averlo accusato ingiustamente, LaSalle (Lucas Black) rivela a McGee (Sean Murray) che uno sconosciuto ha rubato i files riguardo alle simulazioni dell'NSA degli ultimi due anni e che la traccia trovata contro Ellicott proviene da un appartamento fittizio. Concludono quindi che il piano strategico delle forze dell'ordine in caso di attacco terroristico non funzionerebbe, dato che i criminali ne sono in possesso. Gibbs propone che Torres (Wilmer Valderrama) sfrutti i suoi vecchi contatti per trovare il responsabile, anche se Vance gli sottolinea di non considerarsi sotto copertura. Si scopre infine che l'informazione di un attacco in arrivo ricevuta da Earl è in realtà inesistente. Risalgono così a Phil Kurjak (Brian Elerding), che sta cercando di vendicarsi della morte di uno dei due genitori, e capiscono che sta cercando di uccidere il colpevole, attualmente in ospedale sorvegliato dal figlio. Grazie ad Abby, la squadra riesce a fermare l'attentato con il sarin appena in tempo.

NCIS - UNITA' ANTICRIMINE 14, ANTICIPAZIONI 17 SETTEMBRE 2017: EPISODIO 16, "LA SCELTA DI SOPHIE" -

Nel nuovo episodio di NCIS 14, la squadra dovrà indagare su una minaccia ad un Capitano della Marina, ad opera di uno sconosciuto che annuncia ripercussioni sui suoi affetti. Turner riceve infatti un video contenente delle minacce, in cui le viene annunciata una prossima scelta. Dato che gli ordini impartiti in precedenza non sono stati rispettati dall'ufficiale, quest'ultima dovrà scegliere se morire oppure condannare la propria figlia. Mentre l'NCIS inizia ad indagare, Bishop è sempre più determinata a scoprire chi abbia ucciso il suo fidanzato, morto in circostanze sospette diversi mesi prima. La squadra ha infatti trovato un indizio importante sul caso di Chen, che sembra collegarsi all'omicidio. Nel frattempo, Torres istruisce gli altri angenti speciali in una delle sue abilità particolari.

