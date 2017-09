Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 17 settembre a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 17 SETTEMBRE 2017 A LATTEMIELE

E' una giornata importante per i Gemelli quella di oggi domenica 17 settembre 2017. I nati sotto questo segnozodiacale infatti hanno visto una grandissima vitalità. Servirà però essere attenti nel gestire questa situazione che a volte ha creato anche qualche preoccupazione di troppo. C'è la necessità di circondarsi sempre e comunque di persone positive. E' un momento molto interessante per quanto riguarda la Bilancia che esce da una settimana molto complicata, ma finalmente ha la possibilità di trovare la forza di reagire. Attenzione ad essere però troppo preoccupati della risposta di alcune persone che regalano malumore. Anche l'Ariete sta vivendo un momento molto interessante e si prepara a un periodo che potrebbe essere davvero molto interessante. Così come il segno dei Pesci che spera di vivere emozioni molto intense, è il periodo giusto per lanciarsi in diverse situazioni positive.

GIORNATA DIFFICILE PER...

Il segno del Cancro deve tenere assolutamente il portafogli sotto controllo e deve sapere evitare gli eccessi che a volte diventano protagonisti. Per quanto riguarda il Leone è un momento in cui ci si sente un po' deboli e anche a volte difficili nella gestione delle energie. Attenzione a trovarsi di fronte a situazioni che possono essere molto complicate e in cui non si riesce a prendere una scelta. La Vergine si trova in grande difficoltà di fronte all'amore, arriveranno delle emozioni davvero molto particolari e bisognerà sapere gestirle con attenzione. A volte si rischia di scivolare in tentazioni anche un po' pericolose e non è il momento questo per prendersi dei rischi. Attenzione per il Sagittario che è un po' ansioso e si può trovare a uno scontro difficile da gestire magari con un Pesci. Passare una domenica a casa nel più assoluto relax può essere anche una buona idea.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Torniamo a fare il parallelo per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi. Il noto astrologo ovviamente ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. La Bilancia si è lasciata dietro una settimana veramente molto complicata soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì. Oggi ci sarà la possibilità finalmente di rialzare la testa e di essere positivi. Anche l'Ariete vede un netto miglioramento rispetto a ieri con maggiore positività e la volontà di andare avanti cercando di essere sempre e comunque attenti alle scelte che si prendono. Il Capricorno si sta rialzando, ma la strada verso a un futuro migliore è ancora lunga. Da ottobre però potrebbe arrivare un recupero davvero molto importante, attenzione a sbagliare alcune cose nella seconda metà di settembre che può compromettere la rinascita del mese prossimo.

