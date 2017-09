PAMELA PRATI/ Dal Bagaglino al Grande Fratello Vip: la soubrette si racconta dalla d’Urso (Domenica Live)

Domenica Live, ospite Pamela Prati

Pamela Prati è una delle ospiti di oggi a Domenica Live. Al cospetto di Barbara d'Urso, l'ex volto storico del Bagaglino si è raccontata dagli esordi fino alla recente partecipazione al Grande Fratello Vip dello scorso anno. La sensuale showgirl si è esibita tra canto e ballo nello studio della trasmissione di Canale 5 dopo aver rivissuto tramite la messa in onda di varie clip i suoi più celebri momenti artistici. Indimenticabile, però, la sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi, dove è diventata oggetto di scherno per il suo comportamento spesso presuntuoso e le liti con lo staff del GF Vip. Come non ricordare, ad esempio, il suo "Chiamatemi un taxi", diventato virale sul web con migliaia di tweet in pochi minuti. Intanto pare che nella sua vita sia anche entrato un nuovo amore, almeno stando agli ultimi scatti pubblicati sulla sua pagina Instagram dove nei giorni scorsi è comparsa una foto con un messaggio emblematico: "E poi arrivi tu". In allegato, l'immagine di un mazzo di rose bianche e rosse incorniciato in una composizione a forma di cuore.

LA SUA PARTECIPAZIONE AL GF VIP

Di Pamela Prati, oltre alle sue esibizioni al Bagaglino, ricorderemo certamente la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Mariana Rodriguez l'ha spesso presa di mira, nel corso della sua permanenza, tacciandola di scarsa umiltà. La bella soubrette 58enne, però, ha sempre respinto queste accuse e proprio la sua claustrofobia l'ha portata ad essere spesso "capricciosa" agli occhi degli spettatori e degli altri concorrenti. Con la partenza della seconda edizione del programma, la presenza in Casa di Carmen Di Pietro ha fatto inevitabilmente pensare alla partecipazione della Prati. Entrambe donne bellissime nonostante l'età, infatti, hanno manifestato la medesima insofferenza nei confronti dei luoghi chiusi. Ma quali altri elementi hanno in comune le due bellissime donne? Amanti del sushi ma anche delle forma fisica, hanno a cura la loro salute con piccole manie che non sempre sono state gradite dagli altri compagni di avventura televisiva. E chissà se anche la Di Pietro manifesterà, ad un certo punto della sua permanenza, la stessa insofferenza di Pamela al punto da dover richiedere l'intervento di Valeria Marini per farla uscire dal bagno?

© Riproduzione Riservata.