PINO DANIELE - IL TEMPO PASSERA'/ Su Rai 3 il film con il cantautore napoletano (oggi, 17 settembre 2017)

il film documentario in prima serata su Rai 3

GIORGIO VERDELLI ALLA REGIA

Pino Daniele - Il tempo resterà, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 17 settembre 2017 alle ore 20.30. Emozioni a non finire con la messa in onda del toccante docufilm sulla vita e le opere musicali del compianto e prematuramente scomparso cantautore napoletano. La pellicola si pone un obiettivo ben preciso, percorrere un viaggio tramite la musica, i concerti e la vita di Pino Daniele, affiancando a musiche d'eccezione, una straordinaria serie di immagini, molte delle quali rimaste inedite prima dell'uscita del film, testimonianze di chi lo ha conosciuto e ha avuto la fortuna di lavorarci insieme. Ampio spazio anche per le performance musicali in cui il cantautore è stato coinvolto. C'è posto dunque per una pletora di artisti che nel corso della sua lunga carriera hanno affiancato Pino Daniele sul palco e che hanno voluto ricordare l'amico e collega. Tra i più noti spiccano i nomi di Joe Amoruso, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, James Senese, Renzo Arbore, Lorenzo Jovanotti , Eric Clapton, Clementino, Francesco De Gregori, Giorgia, Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti, Massimo Ranieri, Ron, Vasco Rossi, Giuliano Sangiorgi, Daniele Sanzone e gli attori comici Alessandro Siani e Massimo Troisi. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

PINO DANIELE - IL TEMPO RESTERA', LA TRAMA DEL FILM

La maggior parte del materiale raccolto e selezionato per comporre Pino Daniele – Il Tempo Resterà, è assolutamente inedito ed ha richiesto un lungo e paziente lavoro di ricerca, svolto appositamente dal regista Giorgio Verdelli. Ad aiutarlo ci ha pensato Alessandro Daniele, figlio d'arte sempre lontano dalle luci della ribalta ma che per oltre quindici anni è stato uno stretto collaboratore artistico del padre. Grazie al lavoro svolto è stato possibile fare in modo che la voce narrante del docu-film fosse quella inconfondibile di Pino Daniele, supportato da alcuni interventi dell'attore Claudio Amendola. Il docu-film è stato diretto da Giorgio Verdelli ed è stato rilasciato nelle sale cinematografiche solamente per tre giorni: rispettivamente il 20, 21 e 22 marzo 2018 L'idea era quella di offrire ai fan di Pino Daniele un prodotto cinematografico che consetisse di rivivere e scoprire nuovi aspetti della vita dell'artista, coniugando a questo intento anche l’opportunità di ritrovarne su grande schermo la musica e il percorso artistico di Pino Daniele dagli anni ’70, gli esordi, fino agli ultimi concerti prima della sua tragica scomparsa. Come il regista ha voluto precisare fin dai primi momenti, la pellicola non è affatto una biografia di Pino Daniele, ma è piuttosto un percorso emozionale ed emozionante da rivivere tramite le musiche e le immagini del maestro.

