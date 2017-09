PLACIDO DOMINGO/ Il celebre tenore ospite con il figlio di Barbara d'Urso (Domenica Live)

Placido Domingo e il figlio a Domenica Live

Un ospite prestigioso a Domenica Live: nello studio di Barbara d'Urso arriverà José Placido Domingo. Il tenore sarà in compagnia del figlio, che ha maturato uno spiccato talento musicale. E infatti Placido jr si è ritagliato uno spazio autonomo da cantautore, compositore e produttore di dischi. Il 52enne ha scritto per molti artisti: da Riccardo Cocciante a Luciano Pavarotti, da Michael Bolton a Diana Ross. A maggio è stato protagonista all'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove ha tenuto uno spettacolo incentrato sul tango che è stato apprezzato e applaudito. Una famiglia dunque nella quale si respira musica. Quella che Placido jr ha assimilato crescendo: «A 16 anni ho cominciato a scrivere brani per mio padre, solo che suonavo il pianoforte ad orecchio. Lui mi fece studiare. Diceva: sei bravo, ma devi conoscere le note. Imparai, era giusto così», ha dichiarato tempo fa ai microfoni di aldiladelcinema.

I RECENTI IMPEGNI DEL TENORE

José Placido Domingo e suo figlio ospiti di Domenica Live. Il tenore recentemente ha diretto l'Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala a sostegno della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Un'iniziativa benefica, con la quale finanziare l'acquisto di tre mammografi digitali dotati di Tomosintesi per la prevenzione del tumore al seno in altrettanti Spazi Prevenzione LILT di Milano e Monza. Alla Scala è stato anche tra i protagonisti per Tamerlano di Georg Friederich Händel. Placido Domingo era la star annunciata, e - a parte qualche pauroso vuoto di memoria anche - ha saputo rendere lo stupendo personaggio del monarca sconfitto e infine suicida con notevole autorità, valendosi di quell'immutato e grande carisma di cui è dotato. Oggi però a Domenica Live apparirà nella veste di padre, oltre che di grande musicista, pronto a raccontare curiosi aneddoti sulla sua vita privata nello studio di Barbara d'Urso.

