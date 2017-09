PRETTY WOMAN/ Su Rai 1 il film con Richard Gere e Julia Roberts (oggi, 17 settembre 2017)

la commedia sentimentale nel pomeriggio di Rai 1

NEL CAST RICHRAD GERE E JULIA ROBERTS

Pretty woman, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 17 settembre 2017 alle ore 16.35. Una pellicola di genere commedia sentimentale, un capolavoro tutto a stelle e strisce realizzato nel 1990 per la regia di Garry Marshall e con soggetto di J. F. Lawton che vede come splendidi protagonisti due tra i più amati attori degli ultimi 30 anni come Richard Gere e Julia Roberts. Il film è stato prodotto dalla Touchstone Pictures, le musiche del film sono state composte da James Newton Hoawrd, la scenografia è di Albert Brenner mentre i costumi indossati dai protagonisti sul set sono di Marilyn Vance. Completano il cast Ralph Bellamy, Jason Alexander, Laura San Giacomo, Alex Hyde White e Amy Yasbeck. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PRETTY WOMAN, LA TRAMA DEL FILM

Edward è un importante uomo d’affari senza scrupoli che ha la propria fortuna operando in maniera eticamente non proprio esemplare. In pratica lui intercetta tutte le aziende che sono economicamente in difficoltà e le acquista ad un prezzo decisamente accessibile. In seguito inizia a rivederle a pezzi ed ossia un reparto alla volta. Così facendo riesce a ricavare dalla vendita molto di più rispetto alla cifra che ha dovuto sborsare per l’acquisto. L’uomo ha messo su una società d’affari con il suo migliore amico ed avvocato Philip, il quale in pratica ha il compito di individuare quelle aziende che potrebbero fare al loro caso. Philip indica a Edward un’azienda in forte sofferenza presente nella città di Los Angeles di proprietà di un certo Morse. Edward quindi si reca nella principale città californiana dove incontra per strada una prostituta di nome Vivian alla quale chiede in cambio di una cospicua somma di denaro, di trovare l’hotel presso il quale deve alloggiare.

La donna naturalmente lo aiuta ed una volta davanti all’hotel sale in camera insieme a lui in quanto quest’ultimo ha una proposta da farle, essere la propria compagna per una settimana in cambio di un quantitativo di denaro decisamente allettante. Inoltre l’uomo si dice pronto ad acquistarle tutti vestiti che saranno necessari in maniera tale che possa indossarli durante i ricevimenti a cui prenderanno parte. Viviana dunque non può fare altro che accettare la proposta dando così inizio ad una settimana che non solo cambierà la sua vita per sempre ma anche quella del gelido uomo d’affari il cui cuore verrà scaldato come mai gli era successo in precedenza. Edward infatti, si renderà conto di come i suoi affari siano sbagliati dal punto di vista della moralista così rompe il sodalizio con Philip ed incomincerà a cercare di recuperare le aziende in difficoltà e di conseguenza salvando il posto di lavoro dei tanti dipendenti. Naturalmente tra Edward e Vivian nascerà una storia d’amore straordinariamente bella.

© Riproduzione Riservata.