PROVA A PRENDERMI/ Su Rete 4 il film con Leonardo Di Caprio (oggi, 17 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rete 4

NEL CAST LEONARDO DI CAPRIO

Prova a prendermi, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 17 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica del 2002 che è stata diretta da Steven Spielberg (E.T. l'extraterrestre, Jurassic park, Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta) ed interpretata da Leonardo Di Caprio (Titanic, Revenant - Redivivo, The wolf of Wall Street), Tom Hanks (Il Codice Da Vinci, Forrest Gump, Salvate il soldato Ryan) e Amy Adams (Arrival, Come d'incanto, American hustle - L'apparenza inganna). Il film è tratto dall'autobiografia di Frank Abagnale Jr., notissimo truffatore e falsario statunitense. Il film è basato sull'autobiografia di Frank Abagnale Jr., che fra il 1964 e il 1969 è riuscito a spacciare assegni falsi negli Stati Uniti e in 26 diversi paesi del mondo. Dopo essere stato arrestato e avere scontato la sua pena Frank Jr. è stato impiegato nel mondo della finanza, progettando tecniche anti contraffazione per le banche. Il vero Frank Abagnale Jr. appare anche nel film in un cameo, nel ruolo di un agente di polizia francese. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

PROVA A PRENDERMI, LA TRAMA DEL FILM

1964. Frank Abagnale (Christopher Walken) e la sua famiglia sono in bancarotta per problemi con il fisco. Tutte le banche negano all'uomo un finanziamento, per cui la famiglia è costretta a trasferirsi in un appartamento più piccolo e modesto. La moglie di Frank, Paula (Nathalie Baye) lo tradisce con un suo amico e presto i due finiscono per divorziare. La famiglia si sfalda e Frank Jr. (Leonardo Di Caprio) deve scegliere con che genitore andare a vivere. Il ragazzo decide di scappare di casa, ma i soldi in suo possesso finiscono presto. Riesce però a tirare avanti falsificando assegni e creandosi una falsa identità. Quando questa è bruciata si finge un pilota di aerei della Pan Am. Sulle sue tracce c'è però l'agente del fisco Carl Hanratty (Tom Hanks). Quando Carl riesce a trovare Frank Jr. questi lo convince di essere un agente dei servizi segreti sotto copertura di nome Barry Allen (nei fumetti è il nome del supereroe Flash).

Libero dal suo inseguitore Frank Jr. si trasferisce in Georgia, dove vive nel lusso. Conosce quindi un'infermiera, Brenda Strong (Amy Adams) e decide di assumere l'identità di un pediatra. Falsificare una laurea ad Harvard non è certo un problema per Frank Jr., che da quel giorno prende il nome di Frank Conners. Hanratty ormai però si è accorto dell'inganno ed è di nuovo sulle tracce del truffatore. Frank Jr. però, sempre sotto falsa identità, si è ormai fidanzato con Brenda e sta per sposarsi. Quando finalmente l'agente scova il fuggitivo quest'ultimo non può fare altro che abbandonare la fidanzata e tutti i suoi beni e fuggire in Europa. Lì però la caccia continua.

