RAOUL CASADEI/ Gli 80 anni del re del liscio: il successo e la famiglia (Domenica Live)

Raoul Casadei a Domenica Live

Raoul Casadei festeggia anche con Barbara d'Urso i suoi 80 anni. Il re del liscio si è collegato da casa sua con lo studio di Domenica Live per ripercorrere le tappe più importanti della sua vita e quindi della sua carriera. Al suo fianco la moglie Pina, oltre che i suoi piccoli nipotini. Il musicista e compositore dal 2001 ha passato il timone al figlio Mirko, che ha rivoluzionato tutta l'orchestra per renderla più vicina alle nuove generazioni. I grandi successi del padre, dunque, vengono rivisitati: il rinnovo dell'orchestra, infatti, comprende il cambio dei musicisti e nuovi arrangiamenti per il repertorio. Tante le sorprese che comunque Barbara d'Urso ha riservato a Raoul Casadei per celebrare i suoi 80 anni: ad esempio, ha mandato in onda un video nel quale i piccoli nipoti ripropongono i successi del nonno. «Hanno la musica dentro. La storia non finirà mai», il commento di nonno Raoul a Domenica Live.

LE LEZIONI A FIGLI E NIPOTI

Per Raoul Casadei 80 anni di vita, di cui 54 vissuti con la moglie Pina. Un matrimonio lungo e solido: «I miei genitori erano molto apprensivi, pensavano che il nostro matrimonio fosse riparatore, invece no. L'ho seguito sempre. È stata una vita intensa e allegra», ha raccontato Pina Casadei ai microfoni di Domenica Live. «Ora faccio l'ortolano, coltivo pomodori e verdure», scherza Raoul Casadei per descrivere la sua nuova vita. E in onda Barbara d'Urso manda anche un filmato nel quale viene ripresa la casa di Raoul, dove il musicista si appassiona vestendo i panni dell'ortolano. Aneddoti su Raoul Casadei ne ha svelati anche il figlio Mirko: «Ad esempio ha fatto toccare a Manuel una biscia, una cosa che un nonno normalmente non fa fare. A me invece faceva raccogliere le ortiche». Così Mirko capiva il pericolo. «Gli uomini devono imparare a superare gli ostacoli», ha spiegato Raoul Casadei.

