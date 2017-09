RITORNO ALL'ISOLA DI NIM/ Su Italia 1 il film con Bindi Irwin (oggi, 17 settembre 2017)

il film d'avventura nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST BLINDI IRWIN E MATTHEW LILLARD

Ritorno all'isola di Nim, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 17 settembre 2017 alle ore 16.05. Una pellicola d'avventura che è stata diretta nel 2013 da Brenndan Maher e si ispira al romanzo Nim at Sea, scritto da Wendy Orr e destinato ad un pubblico giovanissimo. Il cast vede la giovane Bindi Irwin nel ruolo di protagonista, al fianco di Matthew Lillard, Toby Wallace, Nathan Derrick e del celebre John Waters. Il film è inoltre il sequel del precedente Alla ricerca dell'isola di Nim, distribuito nel 2008, nel cui cast è presente anche Jodie Foster. Il primo capitolo della saga ha ricevuto inoltre critiche positive da parte del pubblico, incassando oltre 100 milioni di dollari al suo debutto, contro i 37 milioni spesi per la sua realizzazione. Il cast di Ritorno all'isola di Nim comprende attori importanti per il piccolo schermo. Soprattutto per via della presenza di Matthew Lillard, che nella sua carriera ha partecipato come protagonista delle pellicole di Scooby-Doo.

RITORNO ALL'ISOLA DI NIM, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

La storia di Ritorno all'isola di Nim rivelerà al pubblico che cosa è accaduto alla protagonista ed al padre Jack in seguito alle vicende precedenti. I due vivono ancora sull'isola paradisiaca dei Tropici ed ora Nim può contare sull'amicizia di altri coetanei. Primo fra tutti Felix, il timido e goffo assistente di Jack che cerca di rendersi utile nelle ricerche ma, che difficilmente riesce a passare dalla teoria all'azione. Un giorno, Jack e Nim scoprono che un gruppo di uomini d'affari hanno intenzione di comprare l'isola per aprirla al turismo d'elite, grazie alla costruzione di un resort moderno. Nim è consapevole che un'azione simile distruggerebbe non solo la natura selvaggia dell'isola ma anche l'equilibrio del suo ecosistema ed intende opporsi all'evento con ogni mezzo. La legge tuttavia non è del tutto dalla sua parte, dato che deve prima dimostrare che l'isola è l'habitat di tre specie animali in via d'estinzione. Jack è costretto alla fine ad incaricare Nim di gestire la situazione spinosa e la ragazzina deciderà di coinvolgere anche Edmund, un ragazzo di città che ha conosciuto di recente.

