Replica Un, due, tre... Fiorella! / Come vedere su RaiPlay in streaming la prima parte dello show

Replica streaming Un, due, tre... Fiorella!

Ieri è andata in scena in prima serata, la puntata d'esordio di "Un, due, tre... Fiorella!", lo show tutto al femminile con protagonista Fiorella Mannoia. Tanti gli ospiti per uno spettacolo che ha vinto la serata portandosi a casa 3.992.000 spettatori (21,58% di share). Su Canale 5 invece, la replica di Ciao Darwin ha conquistato 2.118.000 (14,07%) . Grandi complimenti per la riccioluta cantante che ha dimostrato doti d'intrattenimento non da tutte. Lo spettacolo invece - in sintesi - non ha raccontato nulla di nuovo. Tanti gli ospiti che hanno avuto modo di avvicendarsi sul palcoscenico. Lo show si è aperto con Sabrina Ferilli e si è chiuso con Ivano Fossati: nel mezzo abbiamo trovato anche Gianni Morandi e Max Gazzé con la Fanfara Tirana, il rapper Clementino ed Enrico Ruggeri ma anche, Federica Pellegrini e Alberto Angela, Marco Giallini e Alex Zanardi. Lo spettacolo si è aperto con una gara di stornelli proprio con la Ferilli e poi anche con l'intervento di Luca Barbarossa. Clementino poi, dalla "tana della iena" farà da supporto alla serata rigorosamente nel backstage. Il rapper ha anche cercato di spiegare alla Mannoia come funziona la sua musica: "Avete capito chi mi sono presa in casa per queste puntate? Così io conosco il suo mondo e lui il mio", ha esclamato Fiorella.

Replica Un, due, tre... Fiorella! Ecco come in streaming

Entra poi Gianni Morandi. Si ricorda ancora Lucio Dalla e ritorna sul palcoscenico Sabrina Ferilli. Di seguito anche Alberto Angela ha conquistato il pubblico e poi Fiorella canta ancora e fa impazzire il pubblico. Poi dopo la pubblicità si parte a bomba con Marco Giallini e Ligabue con la sua magica "Ho messo via" e si parla anche di Made in Italy, il film in uscita nel 2018: "Se mai dovessi fare un quarto film..." azzarda Ligabue dopo l'ottima performance di attrice di Fiorella. Spazio poi per lo sport con il messaggio di Alex Zanardi e l'intervista a Federica Pellegrini. Arriva anche Max Gazzè, Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi. "Mi hai cambiato la vita, lo sai vero?" dice Fiorella Mannoia ad Enrico Ruggeri dopo aver cantato "Quello che le donne non dicono". Fossati entra e chiude la serata in grande stile. Volere vedere tutto questo in replica streaming? Basta scaricare l'applicazione ufficiale di RaiPlay oppure cliccare qui.

