Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale / Dopo l'arrivo di Giulia è tempo di matrimonio? (Domenica Live)

Roberta Giarrusso

Roberta Giarrusso e il compagno Riccardo Di Pasquale ospiti di Domenica Live. L'attrice, diventata da poco mamma, presenterà a Barbara d'Urso e al suo pubblico il frutto del loro amore. Già nei giorni scorsi è apparsa in splendida forma: ha partecipato infatti alla 74esima Mostra del Cinema al Lido di Venezia. La 34enne ha colto l'occasione per sfoggiare un ampio abito giallo lungo, oltre che il suo nuovo look: Roberta ha infatti schiarito il taglio corto sbarazzino, mettendo in risalto il suo viso bellissimo. Un look solare come il sorriso che è pronta a sfoggiare a Domenica Live. Del resto la nascita del suo primo figlio non può che donarle felicità. Il 20 luglio scorso è diventata mamma: ha dato alla luce la piccola Giulia. Un'estate speciale dunque per Roberta GIarrusso, che è apparsa già al top della forma. Evidentemente la maternità le ha fatto davvero bene, rendendola ancor più bella. Ora però per la coppia è tempo di pensare al matrimonio? I due ci stanno pensando...

L'ARRIVO DELLA PRIMOGENITA

Un'estate in rosa per Roberta Giarrusso, che alle 11.37 del 20 luglio scorso ha dato alla luce la piccola Giulia. Con il compagno Riccardo Di Pasquale, imprenditore nel mondo del cinema e della musica, la presenterà a Domenica Live per il primo debutto ufficiale. Diventati da poco genitori, sono entusiasti di questo passo importante. «Mia madre è felicissima, è al settimo cielo. Sarà una nonna giovanissima: ha 50 anni», aveva dichiarato l'attrice prima di dare alla luce la figlia, in occasione del Premio Prestige per l'arte. Riconoscimento che Roberta non poteva che dedicare alle persone più importanti della sua vita, anche se una di esse era ancora nel pancione... «Dedico questo premio a Giulia e a Riccardo», aveva detto l'attrice, che ha fatto il debutto nel mondo dello spettacolo nel 1997 come modella. L'esordio al cinema invece nel 2003, quando entra a far parte di Carabinieri, la fortunata serie tv di Canale 5.

