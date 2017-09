Rodrigo Alves/ Ken ‘umano’, il fidanzato di Barbie si racconta a Barbara d'Urso (Domenica Live)

Rodrigo Alves, foto Instagram

Nel corso della prima puntata di Domenica Live, sarà ospite di Barbara d'Urso, in esclusiva, Rodrigo Alves, l'uomo che ha deciso di assomigliare il più possibile al mitico fidanzato (per alcuni addirittura ex) di Barbie. Nel corso degli anni e di ben 42 operazioni chirurgiche, il giovane sudamericano si è guadagnato il primato di "Ken umano", entrando di fatto nel Guinness dei Primati per via del gran numero di operazioni di chirurgia estetica alle quali si è sottoposto al fine di raggiungere il suo sogno. Un obiettivo niente affatto poco dispendioso ma che anzi, oltre agli inconvenienti delle varie operazioni ha portato Alves a spendere una cifra stratosferica pari a 350 mila euro dal 2004 ad oggi. Non pago, nei mesi scorsi ha deciso di provare ancora una volta il brivido della sala operatoria sottoponendosi ad un nuovo intervento facciale, precisamente una dermoabrasione che gli ha permesso di far sparire o comunque correggere le rughe superficiali attorno alle labbra, rendendolo ancora più vicino a Ken in carne e... plastica.

42 INTERVENTI E I RISCHI

Oggi Rodrigo Alves si racconterà al cospetto della conduttrice di Domenica Live, rivelando i suoi segreti, le sue aspirazioni e i veri motivi dietro quella voglia, per alcuni una mera pazzia, di voler assomigliare a tutti i costi a Ken. Il giovane, dopo essere entrato nel Guinness è diventato una vera e propria stella della tv, tanto da essere spesso chiamato ospite in varie trasmissioni di tutto il mondo. Oggi toccherà al programma di Canale 5 accogliere la sua testimonianza. Operazione dopo operazione, infatti, il Ken umano conquista un piccolo tassello di popolarità in più e a testimonianza di ciò c'è un profilo Instagram che ad oggi conta quasi 300 mila follower e sul quale Rodrigo racconta la sua vita, sotto forma di foto e video impressionando con i suoi scatti sempre più irreali. Ma il sogno di diventare un Ken umano, oltre ad avere delle conseguenze sulle sue finanze, non è stato sempre rose e fiori, essendo spesso caratterizzato da complicazioni per la sua salute che lo hanno messo talvolta in pericolo di vita. Il desiderio di assomigliare il più possibile al compagno di Barbie però, sembra essere più forte del timore di restare vittima dell'ennesimo intervento chirurgico. Non è un caso se dalle sue fan si fa chiamare proprio Ken e se non riesce più neppure a vedere le immagini di sé al "naturale".

