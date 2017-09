STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Benvenuti al Nord (domenica, 17 settembre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, domenica 17 settembre 2017, la programmazione delle reti del Biscione, ha organizzato un palinsesto davvero unico per deliziare i suoi affenati fans. Film, serie televisive e reality show, caratterizzaranno i canali Mediaset con Canale 5 che dovrebbe prendersi il massimo degli spettatori con il film in prima serata "Benvenuti al Nord". Interessanti anche il film d’azione, "Prova a prendermi" su Rete4, e il film fantastico "X men - Conflitto finale" in onda su Italia 1. La 5 propone la serie tv drammatica The night shift e Mediaset Extra invece delizia gli amanti del reality con Grande Fratello Vip. Iris e Italia 2 hanno scelto per i suoi telespettatori film dal genere drammatico ma ovviamente divers tra loro e Top Crime infine, ospita la serie tv poliziesca Close to home. Ma adesso, dopo questa breve presentazione, scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

La prima serata della domenica di Canale 5 prende il via con il film commedia in programma alle 21.10 intitolato "Benvenuti al nord", sequel del precedente "Benvenuti al sud". In questo episodio, il postino Mattia Volpe cambia ufficio e da Castellabate si trasferisce a Milano. Qui viene ospitato dal suo amico ed ex direttore Alberto, e per entrambi segue un brutto periodo nel quale devono far fronte ai problemi coniugali che insorgono con le rispettive compagne. Nello stesso tempo, tra una avventura e l’altra, riusciranno a superare la diffidenza che come da tradizione i meridionali hanno verso i trasferimenti nel nord Italia. Diretto da Luca Miniero, ed interpretato da Alessandro Siani, Valentina Lodovini, Angela Finocchiaro, Claudio Bisio, e Nando Paone. Alle 23.35 segue una puntata - riassunto del reality show "Grande fratello VIP". Due film compongono la serata di Italia 1, il primo di genere fantastico, in onda alle 21.15, si intitola "X-Men: Conflitto finale" e fa parte della saga omonima.

La regia è di Brett Ratner e nel cast ci sono Patrick Stewart, Halle Berry, Hugh Jackman, e Famke Janssen. In questo episodio sembra che la sfida tra i mutanti e gli essere umani possa essere decisa, con i mutanti che potrebbero essere accettati dalla comunità, a patto che si sottopongano ad una cura che li priva dei loro poteri. Ma la battaglia continua con i mutanti ribelli, guidati da Magneto e con la fenice Nera come alleata, che si scontrano con i seguaci del dottor Xavier. Alle 23.20 si passa ad un film d’azione, intitolato "Wanted - Scegli il tuo destino", con James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman, e Terence Stamp e con la regia di Timue Bekmambetov. Il protagonista principale della vicenda è il 25enne Wesley Gibson, che conduce una vita insignificante. Quando muore il padre, che lui non ha mai conosciuto, la sua vita subisce un drastico cambiamento e il giovane diviene un killer che fa parte di un gruppo di giustizieri, del quale fa parte Fox, una avvenente ragazza, tutti agli ordini del Fato.

La programmazione di Rete 4 inizia alle 21.15 con il film di azione intitolato "Prova a prendermi", il film narra la vicenda di un giovane molto abile nell’arte del travestimento, sulle cui tracce c’è l’Fbi. Il giovane, Frank Abagnale, con i suoi travestimenti è riuscito a truffare molte persone in molti stati degli USA, prendendo le sembianze a seconda dei casi, di un professore di storia, un medico, un pilota, ed anche un assistente di un procuratore. Diretto da Steven Spielberg, vede nel cast Leonardo Di Caprio, Christopher Walken, Tom Hanks, e Martin Sheen. Alle 00.10 si resta nell’ambito dei film e si cambia genere passando al film commedia "Gli amanti passeggeri". Con Carmen Machi, Carlos Areces, Hugo Silva, Antonio Banderas, Blanca Suarez, Guillermo Toledo, Penelope Cruz, Cecilia Roth, e Raul Arevalo e la regia di Pedro Almodovar. Un aereo in volo da Madrid a Città del Messico, a causa di una avaria deve atterrare a Toledo.

A bordo del velivolo, i tre steward gay sono impegnati a tranquillizzare i passeggeri ed a gestire eventuali attacchi di panico. Su La 5, alle 21.10, in prima visione televisiva il primo episodio della serie drammatica "The night shift", con Jill Flint, Eoin Macken, Brendan Fehr e Ken Leung. L’episoddio si intitola" I rapporti si rinnovano". Nel turno di notte c’è un’ultima arrivata, Shannon Rivera, mentre altri due colleghi, TC e Jordan, non vorrebbero lavorare nello stesso turno dopo che la donna ha respinto la proposta di matrimonio di lui. In quel frangente tre donne, vittime di un incidente stradale arrivano al pronto soccorso per essere curate. Su Mediaset Extra, alle 21.15, in diretta dalla "casa", un episodio del reality Show "Grande fratello VIP", che segue la vita di ogni giorno dei protagonisti. Su Iris dalle 21.00 il film drammatico diretto da Paolo Sorrentino ed intitolato "Youth". Due artisti, il direttore d’orchestra Fred Ballinger, ed il regista Mick Boyle, stanno trascorrendo una vacanza insieme nel periodo primaverile.

Il primo è in pensione, mentre il secondo lavora ancora. Nelle loro giornate molti pensieri vanno al loro futuro, ed i due osservano sia la vista dei figli che quella delle altre persone ospitate dallo stesso albergo, tra le quali c’è anche Miss Universo. Con Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, e Jane Fonda. Su Italia 2 dalle 21:10 un film drammatico, dal titolo "Passengers 2 - Terrore ad alta quota", con Bruce Payne, Wesley Snipes, Alex Datcher e Tom Sizemore, e la regia di Kevin Hooks. Un ex agente della sezione antiterrorismo americana John Cutter, sta viaggiando su un aereo con destinazione Los Angeles. In quella città dovrà lavorare per una compagnia aerea nel ruolo di capo della sicurezza. Con lui, sullo stesso aereo, viaggia in incognito anche un pericoloso terrorista e la situazione diviene incandescente. Su Top Crime, alle 21.10, la serie televisiva "Close to home", con il 19esimo episodio della seconda stagione, intitolato "Istinto materno". Tra gli interpreti Kimberly Elise, Jennifer Finnigan, John Carroll Lynch e David James Elliott. La vicenda di due coniugi che mentre dormono nella loro casa subiscono una aggressione, durante la quale il marito muore. Della morte la moglie accusa il figlio, poi in seguito ritratta l’accusa.

