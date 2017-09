STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un passo dal cielo (domenica 17 settembre 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 17 SETTEMBRE 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 17 settembre 2017, la Rai ha predisposto un palinsesto con programmi spettacolari. Tantissime rubriche culturali e di approfondimento, accompagnate da una vasta scelta di film. Tra i programmi più attesi della serata c'è Un passo dal cielo, la serie tv con Terence Hill, ormai arrivata alla quarta stagione che viene trasmnessa su Rai1, sempre di serie tv continua la serata su Rai2 ma con il genere poliziesco mentre Rai3 dedica la sua prima serata al film documentario Pino Daniele - Il tempo resterà. Rai 4 e Rai Movie scelgono di trasmettere film uno di genere commedia e l'altro drammatico, Rai5 propone un apprfondimento culturale e chiude il palinsesto Rai Premium con la messa in onda di un programma di intrattenimento. Ma vediamo insieme la programmazione della serata Rai nel dettaglio.

Partiamo proprio con Rai Uno che dalle 21.25, propone due episodi inediti della serie tv Un passo dal cielo. La fortunata serie tv interpretata da Terence Hill, Francesco Salvi ed Enrico Ianniello che è ormai approdata alla quarta stagione. Di recente, la Rai ha annunciato una quinta stagione, la cui produzione inizierà l'anno prossimo. Alle 23.45 torna l'immancabile appuntamento con Speciale Tg1, per restare sempre aggiornati sulle ultime news dal mondo. NCIS-La scelta di Sophie è invece la proposta di Rai Due. La squadra speciale anticrimine sarà chiamata ad indagare su un misterioso omicidio, mentre Torres cercherà di istruire i suoi uomini sul pick pocketing. Alle 23, spazio agli aggiornamenti sportivi della prossima giornata del campionato di serie A. Rai Tre omaggia uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano, Pino Daniele.

Dalle 20.30 sarà infatti mandato in onda, Pino Daniele-Il tempo resterà, un film documentario che racconta la vita artistica e personale dello straordinario musicista partenopeo, scomparso a gennaio del 2015. Alle 22,30 sarà la volta del programma di approfondimento culturale dal titolo Sanghenapule-Vita straordinaria di San Gennaro. Rai 4, alle 21.05, dedica la prima serata al film Gone-Scomparsa. Il film racconta la tragica storia di Jill, rapita molti anni prima da un pericoloso serial killer. La ragazza riesce a fuggire dal suo aguzzino ma nessuno crede alla sua storia. Circa un anno dopo l'accaduto, una collega di Jill scompare nel nulla. La protagonista capisce che la ragazza è stata rapita dal suo stesso aguzzino e cerca in tutti modi di scoprire la verità per trarre in salvo la sua amica. Su Rai 5 andrà in onda un inedito appuntamento con Wild Italia, mentre Rai Movie presenta la pellicola comica I sogni segreti di Walter Mitty. Walter è un timido ed impacciato dipendente di una rivista umoristica che trascorre le sue giornate ad immaginare viaggi ed avventure alquanto improbabili. La sua vita tranquilla verrà sconvolta dal pericolo di un licenziamento incombente. Su Rai Premium è tempo di ridere con i comici di Made in Sud. Il programma comico sarà trasmesso a partire dalle 21.10.

LA PROGRAMMAZIONE TV DELLA RAI:

Rai Uno ore 21.25 Un passo dal cielo, serie tv comica

Ore 23.45 Speciale Tg1, telegiornale

Rai Due ore 21.10 NCIS, La scelta di Sophie, serie tv crime

Ore 23.00 La domenica sportiva, approfondimento sportivo

Rai Tre ore 20.30 Pino Daniele-Il tempo resterà, programma musicale

Ore 22,30 Sanghenapule-Vita straordinario San Gennaro, programma culturale

Rai 4 ore 21.05 Gone-Scomparsa, film drammatico

Rai 5 ore 21.15 Wild Italy, approfondimento culturale

Rai Movie ore 21.20 I sogni segreti di Walter Mitty, film commedia

Rai Premium ore 21.10 Made in Sud, programma d'intrattenimento

