THE NIGHT MANAGER / Commenti dei fans e anticipazioni 23 settembre: grande presenza di Laurie e Hiddleston

REAZIONE DEI FANS SU TWITTER

Ieri sera 16 settembre 2017 sono andati in onda su Rai 3 i primi due episodi di "The Night Manager", serie targata BBC che ha già ottenuto un grandissimo successo nel giro di pocho tempo. Come sempre i social sono lo specchio del pensiero delle persone che, in questo caso, hanno davvero apprezzato che la Rai abbia deciso di mandarlo in onda. Sicuramente la presenza di Hugh Laurie, interprete dell'amato dottor House, ha portato una serie ben fatta ed intrigante ad un gradino successivo; ma non possiamo poi che parlare di Tom Hiddleston, altro grande protagonista delle serie e uno degli uomini più amati e desiderati dalle donne. Infatti vediamo commenti come "Tom Hiddleston. The night manager. Rai 3. Nulla da aggiungere" oppure "Ma quanta roba è Tom Hiddleston in The night manager? Ditemi, quanto?". I commenti degli utenti di Twitter si muovono anche sulla serie in generale, come ad esempio una donna che scrive "Stasera fanno The night manager sulla rai, non ci sono per nessuno, finalmente lo vedo" oppure "Ho scoperto che stasera (e ogni sabato) daranno The night manager con Tom Hiddleston su Rai 3...questa giornata prende una piega positiva". Insomma, non c'è proprio nulla da aggiungere alle parole sempre esaustive dei fans!

ANTICIPAZIONI 23 SETTEMBRE

I due episodi di "The Night Manager" andati in onda ieri sera su Rai 3 aprono una serie di sabati all'insegna dell'azione e dello spionaggio! Le puntate in totale sono sei, poche purtroppo, ma chi lo ha già visto ci assicura che sono davvero una chicca! Le anticipazioni sul web ci rivelano già qualcosa delle prossime puntate. Noi abbiamo lasciato Pine (Tom Hiddleston) nella residenza spagnola di Roper (Hugh Laurie), sappiamo però già che il piano ideato da Angela Burr avrà successo, dal momento che Pine riuscirà, nonostante i sospetti iniziali, a conquistare la fiducia del grande criminale e trafficante d'armi, cercando di mostrargli quanto anche lui sappia essere spietato e senza scrupoli. Inoltre ci viene detto che arriveremo a capire il motivo originario che ha scatenato in Angela questa ossessione nei confronti di Roper! Molto ancora ci aspetta, non ci rimane dunque che aspettare le prossima puntate!

