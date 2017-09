UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Tara Gabrieletto, la verità sull’addio alla tv (Trono Classico)

Uomini e Donne

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, ad un anno dalla celebrazione della nozze, sono sempre più felici e innamorati. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, per anni, sono stati dei protagonisti assoluti del piccolo schermo partecipando a diverse trasmissioni televisive come Pomeriggio Cinque e L’Isola dei Famosi. Dopo il matrimonio, però, Cristian e Tara hanno deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per avere una vita semplice e serena. Ai microfoni di dailynews24, Tara Gabrieletto ha svelato i veri motivi che l’hanno spinta a dire addio alle luce dei riflettori. “Il mondo dello spettacolo va vissuto alla giornata. Non ti garantisce il futuro. Non sono mai stata una persona che ha riversato aspettative o immaginava il proprio futuro in quel contesto. Se arrivassero delle offerte o delle opportunità non mi tirerò indietro ma non sono una che aspetta che passi il treno”, afferma Tara. Nei sogni della coppia, dunque, non c’è la televisione ma una famiglia. L’ex corteggiatrice, infatti, non nasconde di volere dei figli: “Sogniamo entrambi di diventare genitori ma, come ho già detto molto spesso, preferisco anzi preferiremmo, avere un lavoro stabile e sicuro. Non vorrei mai mancasse nulla ai miei figli”, ha concluso la moglie di Cristian Gallella.

MATTIA MARCIANO COME MANUEL VALLICELLA?

Il percorso di Mattia Marciano sul trono di Uomini e Donne non è iniziato nel migliore dei modi. L’ex corteggiatore di Desirèe Popper, infatti, è finito sul banco degli imputati per il rapporto che ha subito instaurato con Vittoria. Secondo gli opinionisti, infatti, i due si conoscevano già. Mattia e Vittoria, però, hanno negato affermando di essersi visti per la prima volta all’interno dello studio di Uomini e Donne. Le troppe critiche che sta ricevendo, dunque, metteranno in crisi Mattia Marciano? Alcuni fans del programma temono che la troppa pressione potrebbe mettere in crisi Mattia e convincerlo a lasciare il programma senza scegliere, esattamente come fece l’ex corteggiatore Manuel Vallicella. Chi, tuttavia, segue Mattia sin dalla sua avventura come corteggiatore, sperano che Marciano riesca a dimostrare di non avere nulla da nascondere portando avanti il suo trono.

