UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, guerra aperta tra Tina Cipollari e Gemma Galgani (Trono Over)

Gemma Galgani, uomini e donne

Anno nuovo ma vecchio copione. Tina Cipollari e Gemma Galgani non riescono a trovare un compromesso e anche nella nuova stagione del trono over di Uomini e Donne sono pronte a farsi la guerra. Tra la dama e la bionda opinionista del programma di Maria De Filippi non scorre buon sangue e le premesse di una nuova guerra tra le due ci sono tutte. Gemma, infatti, dopo aver detto addio a Marco Firpo, è tornata in trasmissione per cercare nuovamente l’amore. La Cipollari, stanca di vederla in trasmissione, si scaglia contro la dama dalle pagine del settimanale Vero. “La grande novità è che, guarda caso, Gemma sarà ancora con noi. Per la gioia di tutti, soprattutto la mia. Nessuno si aspettava il suo ritorno (ride). I ‘grandi' amori di questa donna terminano sempre in estate, prima che cominci la trasmissione. Sarà un caso? Direi proprio di no! Le sue relazioni sono come le confezioni del latte: hanno la data di scadenza. Non dimentichiamoci che si è comportata allo stesso modo anche con George. Ma io so perché si comporta così. Sa bene che se si forma una coppia che funziona deve ovviamente abbandonare il programma. E lei non ci pensa neppure lontanamente a farlo”, afferma la dama.

CONSIGLI D’AMORE PER GEMMA

Tina Cipollari non nasconde la sua antipatia per Gemma Galgani. Ai microfoni di Vero, tuttavia, si dice consapevole di aver creato lei stessa il “mostro Gemma”. “Ho creato io questo ‘mostro', è colpa mia. Le sue vicende sentimentali non avrebbero avuto così grande risonanza se non le avessi sottolineate con la mia ironia. C'è da dire che io mi diverto e anche tanto. Dove si potrebbe incontrare un'altra come lei? Anche se fai il giro di tutte le televisioni non trovi un caso come il suo. P2rché si innamora ogni cinque minuti…", ha dichiarato Tina Cipollari. Dopo la storia con Marco, Gemma aveva trovato un nuovo cavaliere ma anche con Giancarlo è già tutto finito. Nel corso dell’ultima registrazione del trono over, infatti, il cavaliere ha chiuso la conoscenza affermando di volere solo un’amicizia. Gemma, dunque, è tornata single ma pronta a trovare nuovamente l’amore. A tal proposito, Tina dà alcuni consigli d’amore alla dama storica del trono over: “Dovrebbe cercare un ottantenne ma lei non vuole gli uomini anziani. Li cerca giovincelli perché vuole farci pure sesso (ride). Crede di essere una donna piacente, di attrarre ancora uomini giovani. Ma questo lo pensa solo lei. Io le consiglierei, invece, un appassionato di antiquariato che colleziona donne di una certa età. Solo un tipo così potrebbe interessarsi a lei".

© Riproduzione Riservata.