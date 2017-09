Un passo dal cielo 3/ Finale di stagione e anticipazioni quarta serie: l'addio di Pietro Thiene

Un passo dal cielo 3

Nella puntata conclusiva di Un passo dal cielo 3 in onda questa sera, Pietro e l'ostetrica riusciranno a scampare all'incidente, tuttavia, gli inquirenti non riterranno valida la testimonianza fornita dalla donna, che attualmente è indagata per furto. Dall'esame della prova del DNA, risulterà che la vera madre del piccolo Eugenij è la signora Martino, ma successivamente verrà fuori una nuova certezza che in qualche modo ristabilirà la verità dei fatti e restituirà al bambino le sue vere origini. Nel corso dell'episodio, infatti, si scoprirà che il risultato dell'esame è stato alterato da un dipendente dell'ospedale, corrotto dalla donna affinché il test rivelasse un esito a suo favore. Intanto, Nathasha, baby sitter presso la famiglia Martinoli, verrà misteriosamente rapita, ma dalla sua parte troverà qualcuno che riuscirà a farla evadere. Questo e molto altro nell'ultimo appuntamento di stasera.

LA QUARTA STAGIONE, NOVITÀ E ANTICIPAZIONI

Un passo dal cielo 3 si conclude questa sera e con esso il viaggio di Pietro Thiene nelle verdi montagne di San Candido. Nell'episodio in onda questa oggi su Rai Uno, infatti, Terence Hill sarà il protagonista della serie per l'ultima volta, dal momento che nella nuova stagione il testimone passerà al talentuoso Daniele Liotti, che assumerà il controllo della caserma del Corpo Forestale dello stato. Il nuovo comandante, che non farà rimpiangere Terence Hill, porterà con sé, nella sua nuova avventura, un mistero che gli ha cambiato la vita, dal momento che qualche tempo prima la sua famiglia è stata distrutta da un brutto incidente. L'uomo, lasciato da sua moglie Livia perché ritenuto responsabile di quanto accaduto, ritroverà la sua ex proprio fra le montagne di San Candido, ma dovrà dividersi fra ciò che ancora prova per lei e l'attrazione che avverte per la giovane etologa Emma Giorgi, interpretata da Pilar Fogliatti.

© Riproduzione Riservata.