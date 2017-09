WANTED - SCEGLI IL TUO DESTINO/ Su Italia 1 il film con Angelina Jolie (oggi, 17 settembre 2017)

il film d'azione in seconda serata su Italia 1

NEL CAST ANGELINA JOLIE E JAMES MCAVOY

Wanted - Scegli il tuo destino, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 17 ottobre 2017 alle ore 23.20. Una pellicola caratterizzata da diversi genrei tra cui azione, thriller e fantastico, prodotta nel 2008 ed è stata diretta da Timur Bekmambetov (La leggenda del cacciatore di vampiri, Ben-Hur, I guardiani della notte) ed interpretata da Angelina Jolie (Maleficent, Mr. & Mrs. Smith, Tom Raider), James McAvoy (X-Men - Giorni di un futuro passato, Split, Espiazione) e Morgan Freeman (Le ali della libertà, Il cavaliere oscuro, Seven). Il film è molto liberamente ispirato all'omonima miniserie a fumetti scritta da Mark Millar, disegnata da J.G. Jones e pubblicata dalla Image Comics. Ma vediamo insieme la tranma del film nel dettaglio.

WANTED-SCEGLI IL TUO DESTINO, LA TRAMA DEL FILM

Wesley Gibson (James McAvory) è un giovane intrappolato in una vita senza prospettive. Ha un lavoro che non gli piace dove è vessato da un capo prepotente, soffre di attacchi d'ansia e la sua ragazza lo tradisce. Una notte alla sua porta compare Fox (Angelina Jolie), e lo informa che suo padre, che il ragazzo non aveva mai conosciuto, era un killer e che era appena stato ucciso a sua volta. Il suo assassino, Cross (Thomas Kretschmann), ora sta dando la caccia proprio a Wesley. All'arrivo del killer Fox prende le difese di Wesley, ma quest'ultimo sviene. Al suo risveglio Wesley è stato portato da Fox nella sede della Confraternita, un gruppo di assassini gestito da Sloan (Morgan Freeman). Qui Wesley scopre di essere dotato, in momenti di forte stress, di forza, velocità e riflessi sovrumani. Sloan gli offre il posto di suo padre nella Confraternita ma Wesley, frastornato, rifiuta. Il giorno dopo il ragazzo torna in ufficio, ma lì scopre che sul suo conto ci sono ora alcuni milioni di dollari. E' l'occasione di cambiare vita, così il giovane, all'ennesima lavata di capo del suo superiore, decide di licenziarsi in tronco e, dopo un piccolo tafferuglio, lascia l'ufficio. Wesley viene di nuovo contattato da Fox, ed ora è pronto per entrare nella Confraternita e cominciare il durissimo addestramento per diventare a sua volta un assassino.

