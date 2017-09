X - MEN: CONFLITTO FINALE/ Su Italia 1 il film con Hugh Jackman (oggi, 17 settembre 2017)

il film fantastico in prima serata su Italia 1

HUGH JACKMAN NEL CAST

X - Men: Conflitto finale, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 17 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola fantastica del 2006 diretta da Brett Ratner (Rush hour - Due mine vaganti, Hercules il guerriero, Tower heist - Colpo ad alto livello) ed interpretata da Hugh Jackman (Les miserables, The prestige, Real steel), Halle Berry (Catwoman, Monter's ball - L'ombra della vita, Codice Swordfish) e Patrick Stewart (la serie tv Star trek - The next generation, Dune, Robin Hood - Un uomo in calzamaglia). Nel cast anche tutti i personaggi già visti nei precedenti capitoli della saga degli X-Men, come Ian McKellen (le trilogie de Il signore degli Anelli e Lo hobbit, Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto) e Famke Janssen (Goldeneye, Io vi troverò, Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe). X-Men - Conflitto finale è il terzo film dedicato ai personaggi della Marvel Comics creati da Stan Lee e Steve Ditko. Originariamente la pellicola doveva essere diretta da Brian Singer, già regista dei primi due capitoli, che ha poi abbandonato la produzione per dedicarsi alla direzione di Superman Returns. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

X-MEN: CONFLITTO FINALE, LA TRAMA DEL FILM

La società farmaceutica Worthington ha scoperto una miracolosa cura in grado di eliminare il gene mutante, trasformando le persone dotate di grandi poteri in uomini comuni. Ad informare Charles Xavier (Patrick Stewart) e i suoi X-Men è un altro mutante, lo scienziato Hank McCoy (Kelsey Grammer) Alcuni mutanti, che vedono i loro poteri come un ostacolo ad una vita normale, si offrono volontari per sperimentare la cura, ma Magneto (Ian McKellen) e i suoi Accoliti vedono in questa terapia il tentativo di estinguere la razza mutante. La polizia viene dotata di pistole spara-siero e, durante un trasferimento al carcere, la mutante Mystica (Rebecca Romijn) viene privata dei poteri. Nel frattempo il leader degli X-Men, Ciclope (James Marsden) è ancora disperato per la morte della sua amata Jean Grey (Famke Janssen), avvenuta alla fine del film precedente. Delle voci nella sua testa e delle allucinazioni lo guidano ad Alkali Lake, dove incontra proprio Jean Grey, apparentemente risorta. La donna però appare confusa e non controlla i suoi poteri, tanto che durante una crisi uccide lo stesso Ciclope. Wolverine (Hugh Jackman) e Tempesta (Halle Berry), giunti sul luogo dell'incidente, trovano solo Jena svenuta e gli occhiali di Ciclope.

