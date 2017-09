YOUTH - LA GIOVINEZZA/ Su Canale 5 il film diretto da Paolo Sorrentino (oggi, 17 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Iris

PAOLO SORRENTINO ALLA REGIA

Youth - La giovinezza, il film in onda su Iris oggi, domenica 17 settembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola drammatica che è stata diretta nel 2015 da Paolo Sorrentino che ne ha curato anche la sceneggiatura. Il cast è composto da grandi attori del cinema internazionale come Michael Caine e Jane Fonda. Si tratta del secondo lavoro discografico realizzato da Paolo Sorrentino completamente in lingua inglese e con attori non italiani. Il primo film inglese diretta da Sorrentino è This must be the palce. Il film Youth-La giovinezza, è stato proiettato come film in concorso al Festival di Cannes, ottenendo uno straordinario riscontro di pubblico e critica che hanno elogiato il lavoro di Sorrentino. Michael Caine, che nel film veste i panni di Fred Ballinger, deve la sua notorietà a film di successo come L'uomo che volle farsi re, Quell'ultimo ponte ed Hannah e le sue sorelle, grazie al quale si aggiudicò un Premio Oscar. Ma adesso vediamo nel dettaglio la trama del film.

YOUTH - LA GIOVINEZZA, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è Fred Bellinger, un musicista americano in pensione, che si trova in Svizzera per trascorrere le vacanze. L'uomo è in compagnia di Lena, sua figlia, e dell'amico di sempre, Mick, un anziano regista che ha scelto di continuare ad esercitare la sua professione nonostante l'età avanzata. Fred e Mick, nel bel mezzo delle Alpi svizzere, iniziano così a parlare dei propri progetti futuri, osservano con curiosità le vite degli ospiti del residence in cui soggiornano. Mick deve concludere un lavoro molto complesso, mentre Fred ha deciso di interrompere la sua carriera musicale da molto tempo. Proprio in quei giorni, Fred viene contattato da un funzionario britannico che lo invita a Londra per dirigere un concerto a Buckingham Palace. Ma Fred, inspiegabilmente, rifiuta l'invito provocando l'ira di sua figlia.

Nel frattempo il musicista stringe amicizia con Jimmy, un giovane attore in erba, stanco di essere osannato solo per film poco impegnati. Mick, invece, continua a lavorare sulla sceneggiatura del suo nuovo film, arrivando finalmente ad entusiasmarsi del lavoro svolto. Poco dopo, Fred viene di nuovo contattato dal funzionario britannico e finalmente rivela il perché del suo rifiuto. Il brano che avrebbe dovuto interpretare lo aveva composto per sua moglie e nessun altro avrebbe dovuto cantarlo. La trama del film prosegue sottolineando la continua antitesi tra Mick, sempre pronto ad accettare nuove sfide ed alla ricerca della giovinezza perduta, e Fred, arreso all'apatia delle vita ed affranto per la malattia degenerativa di cui affetta sua moglie.

© Riproduzione Riservata.