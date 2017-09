AIDA YESPICA/ E' già la più amata: in casa e dal pubblico...(Grande Fratello Vip 2017)

Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2017

UNA DONNA UMILE E SICURA DI SE

Aida Yespica è entrata a far parte da protagonista dei sedici concorrenti dellla seconda edizione del Grande Fratello Vip 2017: acclamata dal pubblico, la bellissima Aida ha sfoggiato un outfit che le rende giustizia (leggins di pelle nera che esaltano il suo fisico statuario). La Yespica, che di professione fa l'attrice e la modella, è entrata in compagnia di Gianluca Impastato, celebre comico di Colorado. Alfonso Signorini ha creato un siparietto a dir poco comico, cercando di proporre la Yespica come nuova fiamma del simpaticissimo comico. Aida si definisce una personalità forte, capace di dire ciò che pensa anche se la sua opinione non sia delle più piacevoli. Come molti di noi nei suoi panni, la celebre modella teme la condivisione dei propri spazi con degli sconosciuti. Ma è sicura che, grazie alla propria umiltà e bontà d'animo riuscirà sicuramente a socializzare con gli altri concorrenti della casa.

Aida, in seguito alla perdita di una sfida, si ritrova nella Squadra Blu, attualmente vive nella stazione Tristopoli. La donna non è stata molto scossa, una buona occasione per ambientarsi nelle situazioni più difficili. E’ una donna che si da da fare: come è possibile notare nelle ultime dirette, ama sbrigare le faccende di casa e cercare di rendersi utile, ma non disdegna nemmeno attività come prendere il sole nel piccolo cortile della Stazione Tristopoli in compagnia degli altri concorrenti o dello sport per continuare a mantenersi in forma anche durante il programma.

IL PUBBLICO FA IL TIFO PER AIDA YESPICA

Aida Yespica è particolarmente apprezzata dal pubblico del reality: pare proprio che il web sia letteralmente impazzito per lei. In molti addirittura si chiedono come andrà con la seducente Cecilia Rodriguez, se ci saranno dei dissapori. Aida ha da poco cominciato una nuova storia d'amore con un manager napoletano: è molto probabile che, nel corso della nuova edizione, saremo in grado di conoscere altri lati del suo carattere e della sua vita. Non perdetevi il secondo appuntamento con Grande Fratello Vip 2 questa sera!

