ARMA LETALE 2/ Su Iris il film con Mel Gibson e Danny Glover (oggi, 18 settembre 2017)

il film poliziesco in prima serata su Iris

NEL CAST MEL GIBSON

Arma letale 2, il film in onda su Iris oggi, lunedì 18 settembre 2017 alle ore 20.55. Una pellicola di genere poliziesca e azione con il titolo originale Lethal Weapon 2. Un grande classico del genere poliziesco che è stato realizzato nel 1989 da Joel Silver e Richard Donner con quest’ultimo che si è occupato anche della regia, e che rappresenta il secondo appassionante capitolo della saga cinematografica di Arma letale. Soggetto e sceneggiatura sono di Shane Black (ha sceneggiato anche Last Action Hero, Iron Man 3 e The Nice Guys) in collaborazione con Jeffrey Boam e Warren Murphy. Le musiche sono di alcuni eccezionali musicisti e cantanti come George Harrison, Eric Clapton e Michael Kamen. Nel cast Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci e Joss Ackland. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ARMA LETALE 2, LA TRAMA DEL FILM

Siamo a Los Angeles, due poliziotti, Roger Murtaugh (Danny Glover) e Martin Riggs (Mel Gibson) vengono chiamati a svolgere una importante e delicata missione. Si tratta cioè di proteggere un testimone chiave in una indagine molto delicata e complessa in cui si sta cercando di sgominare il più grande e redditizio traffico di droga della zona. Nello specifico Martin e Roger devono proteggere Leo Getz (Joe Pesci) ed ossia il contabile dell’intera organizzazione di spacciatori e rivenditori. A capo di questa pericolosa e in acciuffabile banda di criminali vi è un uomo sudafricano di nome Arjen Rudd (Joss Ackland) che essendo un diplomatico riesce sempre a salvarsi la pelle e a restare impunito grazie soprattutto alla immunità che possiede per l’alta carica che ricopre. Inoltre, il diplomatico conosce persone molto facoltose ed importanti ed infatti man mano che Martin e Roger vanno avanti con il loro lavoro e l’indagine prosegue, Arjen si sente sempre più in trappola così inizia a mettere contro i poliziotti e l’intera squadra che si occupa dell’indagine i suoi pericolosi e criminali uomini che sono noti per essere dei feroci killer. In particolar modo tra gli uomini fidati di Arjen vi è un certo Vorstedt (Derrick O’Connor). Tuttavia la grande intraprendenza e determinazione dei due poliziotti nello sgominare la banda, sarà di fondamentale importanza. Infatti permetterà a Riggs di conoscere e iniziare a frequentare un’impiegata dell’ambasciata, Rika van den Haas (Patsy Kensit) della quale si innamora perdutamente fino a sposarla. Questa relazione manderà in allarme gli scagnozzi del diplomatico che inizieranno a perseguitare sia la famiglia di Roger che Riggs e sua moglie Rika fino ad ucciderla. Vorstedt in un secondo momento confesserà proprio a Riggs di essere l’assassino di Rika. Il poliziotto a questo punto grazie anche all’aiuto del suo collega Roger e del super testimone Leo, non soltanto sgominerà la banda ma avrà una propria vendetta personale.

