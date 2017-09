Alberico Lemme/ Fa dimagrire Silvio Berlusconi: "Con me ha perso dieci chili in trenta giorni"

Alberico Lemme fa dimagrire Silvio Berlusconi (Foto: da Facebook)

Lo aspettavano tutti (o quasi) a Domenica Live, ma Alberico Lemme ha disertato il debutto stagionale del programma di Barbara d'Urso, forse a causa della mancanza di tempo. Era previsto il suo ritorno, ma è stato solo rimandato. Nel frattempo il farmacista che ha dato il suo cognome ad una dieta, o "filosofia alimentare" che dir si voglia, ha parlato ai microfoni di Rai Radio1 durante la trasmissione Un Giorno da Pecora, visto che avrebbe avuto un "paziente" molto importante, Silvio Berlusconi. Alberico Lemme ha confermato di aver seguito l'ex premier: «Posso dire che Berlusconi è stato un cadetto di filosofia alimentare», ha dichiarato il farmacista. E ha rivelato anche quanti chili ha perso il Cavaliere grazie alla sua dieta: dieci in trenta giorni. Per il leader di Forza Italia ha ideato una dieta personalizzata: «Massimo quattro caffé e quattro thé al giorno, poi un limone a metà mattina ed uno a metà pomeriggio». E in più ha mangiato fino a sazietà: «C'è il percorso onnivoro, vegetariano, c'è carne e c'è pesce...».

I RETROSCENA SUL CALO DI PESO DELL'EX PREMIER

Silvio Berlusconi ha rispettato i dettami della dieta Lemme: lo ha rivelato il discusso farmacista, protagonista dei dibattiti (che si trasformano subito in liti) a Pomeriggio 5 e Domenica Live. A Un Giorno da Pecora ha confermato che l'ex premier ha mangiato 400 grammi di pasta al mattino: «Aglio, olio e peperoncino, ma senza sale». Per Alberico Lemme chi segue la sua dieta dimagrisce e ottiene una pelle più tonica: «Spariscono addirittura le rughe e la cellulite». Parlando del percorso del leader di Forza Italia, il farmacista ha spiegato che è stato un cadetto disciplinato e che quindi ha rispettato tutte le sue regole. Con Berlusconi però ha siglato un accordo di riservatezza: «Noi siamo due numeri uno: io cambierò il mondo e Berlusconi cambierà l'Italia. Voi state intervistando un genio». Poi ha smentito chi lo accusa che tra le sue teorie ci sia quella secondo cui lo sport non faccia bene: «Io dico che lo sport fa bene ma l'attività fisica blocca il dimagrimento: se si va in palestra e poi si ritrova un chilo in più è per quello».

