Beautiful/ anticipazioni puntata 18 settembre: Steffy Forrester vs Sally Spectra, è ancora guerra!

Beautiful

Periodo di cambiamenti A Beautiful, soprattutto all'interno della celebre Forrester Creation, dove contrariamente alle tante aspettative di Thomas e su insistenza di Eric, il potere è passato nelle mani di Ridge, che di recente ha assunto il ruolo di amministratore delegato. E mentre ai piani alti dell’azienda tutto appare solido come non mai, poco distante dai Forrester la giovanissima Sally Specrta, erede della sua più celebre prozia, è determinata a regalare nuovo lustro all’ormai indimenticabile brand di famiglia. L’erede della rossa più amata della soap, però, sembra aver ereditato dalla sua nota parente il caratterino focoso, dal momento che già nell’appuntamento di oggi non potrà fare a meno di rintracciare Steffy e provocarla. In particolare, La nuova arrivata rintraccerà la figlia di Ridge in un ristorante in compagnia di Thomas e qui, dopo una serie di attacchi, darà il via un vero e proprio battibecco che si concluderà con un lancio di torte.

BROOK VS QUINN

Dopo aver ottenuto una spiegazione plausibile su ciò che sta succedendo fra il suo amato Ridge e Quinn, Brooke, protagonista indiscussa di Beautiful, comincerà a occuparsi della vicenda di sua sorella. Dopo aver parlato con lei, infatti, capirà che nei suoi interessi potrebbe esserci proprio il buon vecchio Erik per il quale la donna sembra avere un certo interesse. Di conseguenza, la bionda stilista della soap farà in modo di parlare proprio con quest’ultimo al fine di raccontargli tutto ciò che sa di Katie e della cotta che la donna prova nei suoi confronti, ma come reagirà Erik di fronte a questa rivelazione? In attesa di scoprirlo, possiamo anticiparvi che nella puntata in onda oggi, come sempre a partire dalle 13.40, a dare il meglio di sé sarà Quinn, che dopo aver ascoltato la conversazione fra suo marito e Brooke, passerà alle minacce, chiedendo alla bionda stilista di tenere lontana sua sorella dal suo matrimonio.

© Riproduzione Riservata.