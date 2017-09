Belen Rodriguez/ Il rapporto con Andrea Iannone e il ritrovato equilibrio con Stefano De Martino

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez ha ritrovato l'equilibrio nella sua vita, dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino e l'inizio della relazione sentimentale con il pilota Andrea Iannone. A parlare dei tanti recenti cambiamenti, oltre che dei suoi programmi per il futuro, è lei stessa in un'intervista rilasciata al settimanale 'Gente'. In essa, la showgirl argentina ha spiegato come lei e l'ex marito abbiano trovato un nuovo equilibrio per dare armonia al figlio Santiago: "Per il bene di nostro figlio abbiamo ristabilito un bellissimo rapporto. Mi sento di dare un consiglio a tutte le coppie separate. Non vale la pena farsi la guerra, di mezzo ci vanno solo i figli. L’amore per un figlio dovrebbe unire ancora di più, soprattutto da separati ". Per quanto riguarda il rapporto con Andrea Iannone, ha precisato di voler tenere per sé ogni notizia, evitando gli errori del passato: "Sono felice e profondamente serena, si vede. Ho la maggiore consapevolezza di me e di ciò che desidero. Preferisco vivere il rapporto piuttosto che raccontarlo. E' una lezione di vita che ho imparato con gli anni".

Belen Rodriguez e i tre uomini della sua vita

Il piccolo Santiago è sicuramente colui che ha maggiormente beneficiato della nuova armonia tra Belen Rodriguez e l'ex marito Stefano De Martino. Il bambino è decisamente sereno, come confermato dal nuovo scatto pubblicato nel suo seguitissimo profilo Instagram. La showgirl, che proprio in questo periodo è impegnata nella registrazione di Tu sì que vales, continua ad occuparsi quotidianamente anche del figlio, accompagnandolo a scuola e alternandosi in questo compito all'ex marito Stefano De Martino. Nell'ultimo scatto lei e Santi appaiono insieme a letto e il piccolo, se ancora ce ne fosse bisogno, mostra un'incredibile somiglianza al padre (anche se qualche fan ha da obiettare, affermando che i suoi lineamenti sono più simili al clan Rodriguez). Eppure la foto in questione è anche oggetto di qualche critica da parte degli insostituibili haters. Sono in molti ad avere notato che le labbra di Belen sono persino più sporgenti del solito: sebbene il ritocchino sia fatto noto, come più volte discusso negli ultimi giorni anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip, la sporgenza appare persino eccessiva. Si tratta dunque di un nuovo uso di photoshop che tanto aveva fatto discutere nel corso dell'estate?

