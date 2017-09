CARMEN DI PIETRO/ La regina della casa che conquista tutti (Grande Fratello Vip 2017)

Carmen Di Pietro

HA PORTATO IN CASA LA SUA SEMPLICITA' E STRAVAGANZA

Carmen di Pietro super favorita alla vittoria. Questo è il responso del pubblico del Grande Fratello Vip 2017 alla fine della prima diretta di lunedì scorso. La bella "diva" è entrata nella casa portando con sé la sua semplicità e la sua stravaganza senza mai lasciare da parte il suo essere trash. I fan la amano anche per questo e dopo settimane e settimane in studio da Barbara D'Urso con il suo fidanzato poi diventato suo marito, ecco che la bella Carmen è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2 non senza far fare due risate al pubblico. Il suo ingresso è stato a dir poco unico. Dapprima un attore l'ha trattenuta in auto in attesa del suo momento, tra canzoni e acuti che hanno creato ilarità in studio e nel pubblico a casa, e poi l'esilarante momento del camerino. Carmen pensava di essere finita lì con un altro aspirante vip pronto ad entrare in casa non prima di averla schernita per via dell'età anche fingendo di parlare al telefono con la sua fidanzata (Ilary Blasi). Le battute non sono mancate soprattutto quando lui le ha chiesto se era lei quella alla quale sono scoppiate le tette in aereo e non solo. Carmen ha sempre risposto educatamente senza mai strafare e questo ha colpito il pubblico che l'ha eletta regina della casa.

L'INIZIO BRILLANTE DELLA SUA AVVENTURA AL GRANDE FRATELLO VIP 2017

Carmen di Pietro è entrata in casa da diva riuscendo ad essere una delle componenti della squadra vincente e che, quindi, ha ottenuto di iniziare questa avventura nella parte lussuosa della casa. Le sue giornate non sono mai noiose. La bella Carmen ha avuto modo di integrarsi con gli altri protagonisti della casa, di raccontare le sue emozioni e alcuni dei momenti clou della sua vita, ma anche di occuparsi della cucina e non solo. Armata di guanti gialli spesso va in giro a lavare i piatti su tacchi dodici da far paura anche alle giovani della casa. Carmen Di Pietro ci tiene a fare bella figura e lo ha sottolineato più volte tanto che la mattina trova sempre il tempo di sistemarsi i capelli, vestirsi di tutto punto e truccarsi per mostrarsi sempre al meglio in casa. Anche prima dell'inizio di questa avventura la Di Pietro ha pensato bene di frequentare una palestra e fare una giusta dieta che le ha permesso di scolpire il suo corpo in poco tempo.

CARMEN DI PIETRO COME ANDRA' QUESTA SERA?

Cosa ne sarà di Carmen di Pietro la prossima settimana? Nella prima diretta del Grande Fratello Vip 2 Carmen è riuscita a non andare in nomination e questo le ha permesso di vivere una settimana di tranquillità nella parte lussuosa della casa e anche nei prossimi giorni potrebbe essere lo stesso. La Di Pietro sicuramente non finirà in nomination visto che in questa settimana non ha attirato l'antipatia di nessuno e non ha avuto discussioni in casa, ma lei chi nominerà? Sarà importante capire quale sarà il suo gioco: davvero la dolce Carmen prenderà il sopravvento evitando di colpire chi le sta più vicino o userà la regola del più forte?

© Riproduzione Riservata.