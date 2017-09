CHATEAU MEROX - IL VINO DELLA VITA/ Su La5 il film con Michael Barry Watson (oggi, 18 settembre 2017)

il film sentimentale in prima serata su La5

Chateau Meroux - Il vino della vita, il film in onda su La5 oggi, lunedì 18 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere sentimentale che è stata realizzata nel 2011 negli Stati Uniti d’America per la regia di Bob Fugger. Nel cast sono presenti attori abbastanza famosi come Marla Sokoloff, Barry Watson, Amanda Righetti, Christopher Lloyd e Taylor Negron. Il principale protagonista maschile di questo film è l’attore americano Michael Barry Watson. L’attore è nato nel Michigan nel 1074 ed è diventato famoso soprattutto grazie ad alcune serie televisive come Settimo Cielo dove ha vestito i panni di Matt Camden e A proposito di Matt dove ha interpretato il personaggio di Brian. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

In questa pellicola per la televisione viene narrata la storia di una giovane donna di nome Wendy che riceve in eredità da suo padre una prestigiosa cantina. L’uomo è appena deceduto e la figlia non lo vedeva da molti anni e non sapeva neanche dei suoi gravi problemi di salute. Un giorno Wendy riceve una chiamata che la informa che è divenuta proprietaria di una cantina vinicola molto importante. Si tratta della cantina Chateau Meroux, che è nota per produrre del buonissimo vino. Wendy è molto meravigliata ed allo stesso tempo desiderosa di tuffarsi in questa nuova attività che aveva assorbito le fatiche di suo padre per tantissimi anni. Quello che però Wendy non sa è che purtroppo la cantina vinicola di suo padre è sull’orlo del fallimento.

La ragazza allora è posta di fronte ad un impegnativo punto interrogativo, non sa infatti se sia meglio decidere di vendere tutto e vedere anche vanificati gli innumerevoli sacrifici di suo padre o pensare di provare a salvare la vigna e conseguentemente la Chateau Meroux cominciando una nuova ed avvincente avventura. Wendy è avvolta da mille dubbi, così prova a fare alcune passeggiate nella vigna per capirne di più. Ad aiutarla vi saranno alcuni suoi amici fidati, Romario e Jennifer. In particolare in questo tempo che Wendy trascorre nella cantina conosce un ragazzo di nome Chris con il quale si trova perfettamente a suo agio fino ad innamorarsi perdutamente di lui.

I due si amano, ma vi è un grosso ostacolo al loro amore. Chris è infatti il figlio di uno speculatore di nome Nathan che è già proprietario di una vicina cantina e che sta cercando di mettere le mani su questa importante proprietà che Wendy ha ricevuto in eredità. Nathan proverà in tutti i modi e a tutti i costi di appropriarsi della vigna e della cantina cercando anche di corrompere Chris, il tutto però invano in quanto il figlio è troppo innamorato di Wendy per poterla tradire.

