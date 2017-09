CHERRY SEASON/ News: oggi, 18 settembre la soap non va in onda. Ecco perché

Cherry Season

Comincia oggi una nuova settimana di programmazione del ricco pomeriggio di Canale 5 dedicato a soap e telenovelas, ma Cherry Season non ci sarà. Le vicende di Oyku e Ayaz non andranno in onda, poiché lo scorso venerdì la serie ha definitivamente chiuso i battenti con l'ultima commovente puntata caratterizzata dal lieto fine dei suoi protagonisti e di tutti gli altri personaggi principali. Non ci sarà un seguito, come qualcuno continua a sperare nei social network: in Turchia non è stata prodotta una terza stagione e difficilmente Mediaset deciderà di farlo in Italia in futuro, come alcuni tabloid avevano vociferato qualche tempo fa. Gli ascolti, infatti, non sono stati ottimi in questa estate del 2017 (a differenza di quanto accaduto lo scorso anno) ed è davvero difficile pensare che con questi presupposti il Biscione possa prendere una decisione tanto pericolosa. Cherry Season ha chiuso i battenti.

Quale futuro per Serkan Cayoglu e Ozge Gurel? Cherry Season oggi non va in onda...

Cherry Season dunque oggi non andrà in onda e lascerà spazio alla nuova stagione di Uomini e donne, che riprenderà il suo tradizionale orario delle ore 14:45. Sarà questo anche l'addio degli attori Serkan Cayoglu e Ozge Gurel per il pubblico italiano? I fan si sono affezionati a loro in queste due stagioni estive e la loro storia d'amore, presente anche lontano dalle telecamere, è costantemente seguita nei social network dove sono sorte diversi profili a loro dedicati. La speranza dei followers è dunque che gli interpreti di Oyku e Ayaz possano in qualche modo rivedersi in Italia, con uno dei loro nuovi progetti: Entrambi, infatti, dopo Cherry Season si sono dedicati a film o serie televisive, l'ultima delle quali sta avendo un discreto successo. Ozge Gurel è attualmente impegnata nella televisione turca con 'Dolunay', una nuova soap opera che molto ha in comune proprio con Cherry Seaon (anche se il protagonista maschile non è interpretato da Serkan Cayoglu). Dolunay in futuro arriverà anche in Italia?

