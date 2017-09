CRISTIANO MALGIOGLIO/ L’hombre del pueblo fa discutere: finirà in nomination? (Grande Fratello Vip 2017)

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2017

IL SUO CAPRICCIO ''VIP''

Cristiano Malgioglio ha fatto la sua entrata trionfale al Grande Fratello Vip 2017, riuscendo a conquistare il pubblico televisivo italiano. La sua affermazione di essere un "hombre del Pueblo" era piaciuta particolarmente sui social, che hanno subito acceso i riflettori sull'ingresso più eccentrico di quest'edizione del reality. Persino Alfonso Signorini ha mostrato in diretta un forte gradimento per le parole del personaggio televisivo, che tuttavia in seguito sono diventate il suo punto debole. Cristiano Malgioglio infatti ha storto il naso nel sapere che sarebbe stato fra gli inquilini di Tristopoli, l'area più decadente della Casa, ed ha manifestato il desiderio di poter trovare subito un sostituto. Un atteggiamento che lo stesso Signorini ha bacchettato all'istante ricordandogli le sue precedenti parole e che hanno spinto Ilary Blasi a mostrare un forte fastidio per il 'capriccio Vip'. A pochi minuti di distanza dal termine della diretta del Gf Vip 2017, i lamenti di Malgioglio si sono diretti verso una minaccia poco sibillina: ha intenzione di varcare l'uscita ancora prima della seconda diretta.

I SOCIAL CONTRO CRISTIANO MALGIOGLIO: ECCO PERCHE'

L'atteggiamento di Cristiano Malgioglio al Gf Vip gli ha fatto perdere il parere positivo del pubblico in pochi istanti: i social non hanno esitato a puntare il dito contro le sue contestazioni per Tristopoli. Nonostante i rimbrotti iniziali, il Day Time ha dimostrato tuttavia un parziale cambiamento di Malgioglio, che ora sembra essersi ambientato piuttosto bene e che ha già stretto le prime amicizie con gli altri inquilini. Il resto dei concorrenti della Casa potrebbe però decidere di affibbiargli la prossima nomination, dato che il paroliere italiano finora non ha contribuito alla conduzione della Casa. Un comportamento che si è sempre rivelato fallimentare nelle diverse edizioni del reality, sia in versione Vip che nella formula originaria. Dal succo di frutta fino alle ragnatele, non c'è un solo aspetto del Gf Vip che sia risultato gradito agli occhi di Malgioglio. L'unica soddisfazione che ha trovato finora è nel parlare della propria carriera, di cui non nasconde quasi nulla. Anche se in questi giorni Malgioglio si è lanciato nel canto con gli altri concorrenti, l'occhio indiscreto della Casa lo ha mostrato per lo più solitario e nervoso.

UNA NOMINATION IN ARRIVO PER LUI?

Nella diretta di questa sera del Gf Vip 2017, Cristiano Malgioglio potrebbe arrivare quindi a richiedere la propria uscita dalla Casa. In realtà è più probabile che il concorrente richieda agli altri inquilini di portarlo in nomination, riuscendo ad uscire in modo più o meno 'vincente' dalla Casa del reality. Finora Cristiano Malgioglio ha dimostrato una forte insofferenza verso le tante limitazioni imposte dallo show e non solo per quanto riguarda Tristopoli. In questi giorni potrebbe essersi reso maggiormente conto di che cosa lo attende in futuro e viste le premesse, l'ipotesi maggiore è che non regga il confronto con il Gf Vip e decida di eliminarsi da solo. Il Day Time ha dimostrato inoltre che Serena Gradi è forse l'unica fra i coinquilini ad aver dimostrato un forte apprezzamento per la presenza di Malgioglio, eccentrico e grande comunicatore, ma anche piuttosto lassista. La schiera dei più giovani potrebbe infatti serrare ulteriormente le fila ed accondiscendere al desiderio dello stesso concorrente di non proseguire con il reality.

