Cecilia e Jeremias Rodriguez/ Siparietti ‘’hot’’ per i due fratelli (Grande Fratello Vip 2017)

Cecilia e Jeremias Rodriguez al Grande Fratello vip 2017

L'INGRESSO POCO ACCOGLIENTE DEI DUE FRATELLI NELLA CASA

Cecilia e Jeremias Rodriguez sono adesso due dei sedici concorrenti della casa di Grande Fratello Vip 2017, la seconda edizione che andrà in onda con la seconda puntata questa sera, lunedì 18 settembre su Canale 5. I due fratelli sono entrati come singola entità, suscitando forse l'invidia nascosta degli altri concorrenti. L'entrata dei due vip è stata a dir poco interessante: Jeremias era avvolto da una palla di plastica, l'accoglimento del pubblico è stato entusiasmante. La prima domanda per i Rodriguez è stata posta proprio da Alfonso Signorini: il celebre opinionista e direttore di giornale ha chiesto gentilmente a Jeremias quale lavoro facesse e perché fosse al Grande Fratello in qualità di Vip, la cui risposta è stata che in realtà era stato contattato dalla direzione per partecipare alla seconda edizione ma non si sente Vip nel vero senso della parola.

I due hanno subito catturato l'attenzione di Malgioglio: la sua accoglienza nei confronti di Cecilia e Jeremias non è stata delle migliori, ma nonostante tutto ha dato spettacolo. È stato un comportamento ripreso dalla stessa Ilary, la quale ha commentato la scena sostenendo che nessuno dei presenti si fosse alzato per salutare i Rodriguez. Sia Malgioglio che la Izzo hanno risposto che in ogni caso gli anziani del gruppo sono loro.

LE DOCCE BOLLENTI DI CECILIA E JEREMIAS RODRIGUEZ

All'interno della casa, i due fratelli Rodriguez in questi giorni sono stati protagonisti di un siparietto hot: il video della doccia fatta dai due ha ormai spopolato sui principali social network. Al pari della Yespica, Cecilia Rodriguez ha - quasi- guadagnato il primato di bomba sexy della casa. Entrambi, infatti, rappresentano la bellezza sia femminile che maschile. Il fratello Jeremias si è da poco trasferito in Italia, a Milano, per cercare di farsi strada nel mondo dello spettacolo grazie al buon nome della sorella. Quest'ultimo in particolare, ha fatto chiacchierare parecchio il pubblico grazie al bacio scambiato con la modella Carla Cruz: tuttavia si trattava di un gioco. Anche Cecilia sembra stia legando abbastanza sia con Carla che con Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne. Los Rodriguez sono nella squadra rossa, per quanto riguarda le nomination i due hanno nominato proprio Carla, non avendo altre idee e non conoscendo bene nessuno.

