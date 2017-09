Cristiano Malgioglio/ "Sono religioso, non un cattolico modello. Andai con Dori Ghezzi da una cartomante e..."

Cristiano Malgioglio, sul trono (Lapresse)

La partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello VIP l’ha riportato sotto i riflettori e, dopo una settimana da autentico mattatore del reality show di Canale 5, Cristiano Malgioglio fa parlare di sé anche per via di una lunga intervista concessa prima di entrare nella Casa allestita presso gli studi di Cinecittà: infatti, il 72enne cantante e paroliere originario di Ramacca (Catania) si è metaforicamente messo a nudo parlando col giornalista e autore televisivo Aldo Dalla Vecchia, affrontando stavolta argomenti quali il rapporto con la religione, la magia e le esperienze extrasensoriali comuni a questi due campi. Essendo nato in Sicilia, Malgioglio infatti ha spiegato come la sua infanzia sia stata fortemente contrassegnata dall’esperienza del padre, da lui definito “non certamente un cattolico modello” ma che, prima di morire prematuramente, ebbe modo di avvicinarsi alla fede. L’estroverso paroliere confessa però che, pur essendo nato in una terra ancora molto attaccata al sacro e a riti che uniscono folklore e partecipazione popolare (quali le processioni), lui ne conserva pochi ricordi dal momento che i primi dieci anni di vita li ha trascorsi in Australia assieme ai proprio genitori, prima di far ritorno in Sicilia.

LA DEVOZIONE DI CRISTIANO MALGIOGLIO A SANT'ANTONIO

A proposito invece del suo rapporto con la religione, Cristiano Malgioglio rivela al suo intervistatore di avere un voto particolare che lo lega al Santo protettore di Padova, vale a dire quel Sant’Antonio dal quale l’artista si reca spesso per pregare e ringraziarlo. Ad ogni modo, nel corso di questa lunga chiacchierata con Dalla Vecchia, autore del libro “Abracadabra - Venti incontri e storie oltre l’ordinario”, Malgioglio ha fatto luce anche sullo stretto legame che, a suo dire, esiste tra la fede e la superstizione, soprattutto nel mondo dello show business. “Vado spesso a Cuba, dove esiste un importante culto tributato a San Lazaro” racconta il cantautore catanese che, tuttavia, dice di non essere superstizioso: “La superstizione è un punto di vista, una proiezione” spiega Malgioglio che però non nasconde di aver fatto visita, proprio sull’isola di Cuba, a diverse maghe e indovine che sono in grado di trasformare l’arte divinatoria e la lettura delle carte in piazza in un vero e proprio evento fatto di balli e canzoni: “Oramai sono diventate mie amiche e ogni volta che arrivo porto loro dei regalini”.

PRIMA I TAROCCHI VIP ORA IL GRANDE FRATELLO VIP

Infine, la chiosa dell’intervista concessa da Cristiano Malgioglio riguarda soprattutto l’aneddotica relativa ai fenomeni parareligiosi e ai riti che si celebrano attorno a questo fenomeno, rivelando anche che altri personaggi del mondo dello spettacolo ne sono spesso affascinati. “Proprio a Cuba ho assistito a un rito che mi ha spaventato, tanto che dopo pochi minuti sono fuggito a gambe levate” afferma il 72enne paroliere, ricordando come in quell’occasione il santone che celebrava il rito aveva letteralmente staccato la testa a morsi a un gallo. Tra i VIP appassionati di esoterismo o anche semplicemente di tarocchi, invece Malgioglio cita Dori Ghezzi, ex compagna del compianto Fabrizio De André e una delle prime a interpretare le sue canzoni: “Spesso in passato ho accompagnato Dori a farsi svelare il futuro e una delle sue cartomanti predisse anche a me delle cose molto belle sulla mia professione: e tutte si sono prontamente avverate!” ammette Malgioglio che ricorda anche come ben due canzoni (l’Oroscopo interpretata da Mina e Talismano cantata invece da Marina Occhiena) trattano proprio il tema della magia e dei tarocchi.

© Riproduzione Riservata.