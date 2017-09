DANIELE BOSSARI/ Come se la caverà alla Stazione di Trispoli? (Grande Fratello Vip 2017)

Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2017

Daniele Bossari è uno dei concorrenti che meno ci aspettavamo nella casa del Grande Fratello Vip 2017. È stato uno dei conduttori di punta dei programmi degli anni '90: chiunque di voi ricorderà il celeberrimo Festivalbar, Top of The Pops ed i programmi di MTV (Select primo tra tutti). Nativo di Milano, ha sempre avuto un debole per i mass media e la comunicazione in generale: è molto attivo sia in televisione che in radio. Daniele ha preso l'avventura con il Grande Fratello come un'esperienza che possa arricchirlo, nonostante le difficoltà che potrebbero colpirlo. In particolar modo, il noto conduttore televisivo teme la condivisione di piccole cose come il letto ed il bagno, per non parlare del rapporto che potrebbe instaurarsi con gli altri concorrenti (si definisce un tipo piuttosto irascibile e meticoloso).

Durante la puntata andata in onda lunedì 11 Settembre, Daniele Bossari è finito in una zona della casa un po' più scomoda e meno accomodante rispetto agli altri ambienti: la Stazione di Tristopoli. Daniele Bossari è stato uno dei primi ad entrare nello scantinato mascherato da stazione del treno (in compagnia di Giulia De Lellis): abbiamo potuto notare come Daniele prenda con filosofia tutte le situazioni che gli capitino, pure quelle più antipatiche. Sembrava addirittura elettrizzato dal suo inizio. I suoi primi compagni di avventura sono stati Cristiano Malgioglio, che a differenza di Daniele ha reagito con molto più pessimismo di fronte l'idea di dover passare del tempo in uno scantinato polveroso; Giulia De Lellis, Simona Izzo, Gianluca Impastato, Aida Yespica, Ivana Maratova, Serena Grandi.

CARATTERISTICHE PERSONALI DI DANIELE BOSSARI

Di Daniele Bossari abbiamo potuto conoscere qualche piccola caratteristica personale, grazie alle dirette a cui abbiamo potuto assistere in questi ultimi giorni; ha fatto della meditazione uno stile di vita, lo possiamo notare in una clip in cui il conduttore ha potuto ritirarsi in un piccolo angolo durante la sua temporanea permanenza nella Stazione Tristopoli. In questo periodo, Daniele Bossari cerca di tenersi in forma con gli altri coinquilini saltando la corda e cercando di sollevare pesi adoperandosi, per esempio, di una valigia.

Che dire, per adesso il favorito sembra sia proprio Cristiano Malgioglio, apprezzato anche dallo stesso Bossari, ma il programma è appena iniziato e crediamo che anche il nostro Daniele abbia ancora tanto da dare e possa farsi conoscere per quello che è!

© Riproduzione Riservata.