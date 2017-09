Detto Fatto/ Anticipazioni puntata oggi, 18 settembre: tutorial e ricette per Serena Rossi

Serena Rossi conduce Detto Fatto

Nuovi tutorial e tante gustose ricette in programma a Detto Fatto, che torna oggi, lunedì 18 settembre. Il programma di Raidue resta per il momento ancora nelle man di Serena Rossi, che lo conduce in attesa del ritorno di Caterina Balivo. Appuntamento, dunque alle 14.00 per le interviste e le prove con tutor, volti nuovi e graditi ritorni pronti a rivelare qualche loro segreto. Nella puntata di oggi, ad esempio, Francesco Saccomandi, american boy di Detto Fatto, preparerà una torta ispirata a Beyoncé. La curiosità cresce per conoscere il risultato finale. Invece Morena Lo Giudice, tutor esperta di cura dei capelli, si occuperà di una delle ospiti dello studio: la sottoporrà ad un trattamento di bellezza. Mentre nello spazio make-up Martina Capone prenderà spunto dai look di Rihanna per fornire qualche suggerimento sull'eye-liner blu e in particolare su come utilizzarlo. Le anticipazioni, dunque, preannunciano una puntata molto interessante di Detto Fatto.

DETTO FATTO, ANTICIPAZIONI: IL "MENÙ" DELLA PUNTATA DI OGGI

Oggi a Detto Fatto, il programma di Raidue che va in onda alle 14.00, saranno protagonisti anche Mario Dell'Oglio, Jacopo Tonelli e Giordano Ollari. I tre saranno chiamati a giudicare il lavoro di una giovane ragazza italiana, che proporrà per la sua tesi di laurea una collezione di moda da lei ideata. Profumi dalla Puglia invece grazie a Dario Tornatore, che accenderà i riflettori sulla cucina pugliese, con un focus speciale sui prodotti tipici del Salento. Questo dunque il menù della puntata di oggi, lunedì 18 settembre 2017. Caterina Balivo è invece già al lavoro per le prossime puntate d Detto Fatto. Oltre a dedicarsi ai suoi splendidi bambini, si sta preparando per il grande ritorno, previsto per la prima settimana di ottobre. Negli ultimi giorni ha condiviso alcuni scatti nei quali è ritratta durante una riunione con la collaboratrice Tania. Cosa ha in serbo per i telespettatori? Si sta pensando già alle puntate di Natale...

