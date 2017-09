ELSA & FRED / Su Cielo il film Shirley McLaine e Chris Noth (18 settembre)

Elsa & Fred su Cielo oggi con Shirley Mclane

CHRIS NOTH NEL CAST

Il palinsesto di Cielo prevede per la prima serata di questo lunedì 18 settembre alle ore 21,15 la messa in onda del film di genere commedia – drammatico Elsa & Fred. Si tratta di un film americano del 2014 prodotto dalla casa cinematografica della Alchemy per la regia di Michael Radford il quale ha dato il proprio contributo anche per la stesura del soggetto e della sceneggiatura assieme ad Anna Pavignano, scrittrice italiana nota anche per aver avuto una relazione sentimentale con il celebre ed indimenticato Massimo Troisi. La sceneggiatrice ha scritto tra gli altri i film Scusate il ritardo, Ricomincio da tre e Il Postino. Il montaggio è Peter Boyle mentre nel cast figurano Shirley McLaine, Christopher Plummer, Marcia Gay Harden, Chris North e Jared Gilman.

ELSA & FRED, LA TRAMA

Elsa (Shirley MacLaine) è una donna molto giovanile di sessanta anni che è profondamente innamorata dell’amore e di tutte le sue declinazioni nonostante per lei ancora non sia arrivato il principe azzurro. Elsa infatti è cresciuta con il film La dolce vita e si è sempre vista come Anita in attesa del suo Mastroianni. Tuttavia nonostante sia giunta all’età di sessanta anni nella sua vita non ha avuto ancora la possibilità di poter incontrare un uomo che potesse farle perdere la testa e con il quale potesse costruire una famiglia. Nonostante questi non siano proprio dei buoni segni per lei, Elsa continua a dirsi fermamente convinta di non perdere la speranza che prima o poi anche alla sua porta busserà il grande amore. Nel frattempo viene ripercorsa la vita di un uomo di nome Fred (Christopher Plummer), di qualche anno più giovane di Elsa che dopo aver vissuto insieme a sua moglie per molti anni si sono dovuti separare a causa della prematura scomparsa di lei. Fred per questo motivo pur essendo sempre stato un uomo sincero e buono, ora si vede completamente allo sbando e confuso. Tutta questa situazione lo porta a riflettere sulla sua vita e su come fino a questo momento si è comportato. Da una serie di valutazioni Fred comprende di aver trascorso tutta la vita ad accontentare gli altri senza mai pensare alla sua felicità. Un giorno poi sua figlia lo convince a trasferirsi in una casa più piccola ed è così che Fred e Elsa si incontrano diventando condomini. Da questo momento le loro vite cambiano drasticamente, Elsa pian piano inizia a farsi conoscere portando nella vita grigia e buia di Fred un po’ di luce e serenità. I due insieme comprendono che la vita che il Signore ha dato loro è così preziosa che è un peccato non viverla fino in fondo.

© Riproduzione Riservata.