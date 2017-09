Filippa Lagerback/ Con Daniele Bossari è crisi? Ecco perchè non sarà in studio al Grande Fratello Vip 2017

Filippa Lagerback (Instagram)

Filippa Lagerback non sarà da Daniele Bossari negli studi del Grande Fratello Vip 2017. E questo fatto tra i gossippari di professione ha fatto storcere il naso e qualcuno si domanda se ci sia aria di crisi tra i due. La conduttrice, attraverso Instagram, dedica un dolce pensiero a Daniele Bossari: "Amarlo come il primo giorno, come durante la prima vacanza del 2001; Arizona, Utah e Messico. Giovani, liberi e spensierati. Amarlo ogni giorno di più. Buona domenica baby". Dalle parole traspare un rapporto solido e un grandissimo amore per il suo compagno. Riguardo la decisione di prendere parte al GF Vip 2017 di Bossari la Lagerback spiegò di averne parlato molto insieme e che la partecipazione del compagno era spinta da una grandissima curiosità. Esplorare un mondo e cercare di regalare e ricevere momenti di leggerezza. Il noto settimanale Spy ha anche rivelato la scelta della conduttrice di non presentarsi in studio durante le dirette televisive del lunedì.

LA DEDICA D'AMORE DI FILIPPA LAGERBACK PER DANIELE BOSSARI

Al di là della scelta tra i due non è cambiato assolutamente nulla. Anzi, la Lagerback scrive bellissimi messaggi attraverso Instagram ed è la sua prima tifosa. Ripercorriamo ora in breve la carriera recente della Lagerback. A partire dalla primavera del 2005 assiste Fabio Fazio nel talk show Che tempo che fa su Rai 3, introducendo gli ospiti che vengono intervistati durante la puntata. Dal 28 aprile 2012 conduce con Pino Strabioli su La7d il programma That's Italia, una rubrica alla scoperta di un'Italia insolita. Il 13 febbraio 2013 è tra i cosiddetti "proclamatori" del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, per proclamare gli Almamegretta. Dal 2014 è il volto femminile del canale Bike Channel (Sky) con il programma da lei condotto In bici con Filippa. Dal 2017 è una delle 5 conduttrici di The Real su TV8.

