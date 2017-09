Filippo Bisciglia e Pamela Camassa / Uomini e donne, svelerà i suoi programmi futuri?

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Filippo Bisciglia sarà ospite della prima puntata di Uomini e donne, nella quale avrà modo di parlare della sua esperienza a Temptation Island, oltre che delle coppie che hanno partecipato all'ultima edizione del docu-reality. Ma come sta andando la vita privata del conduttore, che presto sarà anche protagonista di Tale e quale show? Secondo quanto da lui stesso riportato durante una intervista al settimanale 'Vero Tv' tutto sta andando per il meglio, dopo 10 anni dall'incontro avvenuto a Cortina con Pamela Camassa, la donna più importante della sua vita. La coppia è felice e innamorata, ma chi pensa che a breve arriverà anche per loro il momento dei fiori d'arancio purtroppo resterà deluso: "Dopo dieci anni di vita assieme è come se fossimo già sposati. Non ci serve la firma su di un documento per sentirci famiglia. Non potrei mai immaginare la mia vita senza di lei. Anche se i problemi, come in ogni coppia ci sono. Io in casa sono maniaco dell'ordine e rompo parecchio le scatole".

Filippo Bisciglia e la sua storia con Pamela Camassa

Filippo Bisciglia non potrebbe pensare alla sua vita senza Pamela Camassa, la showgirl che la scorsa primavera è stata impegnata in qualità di giurata a 'Selfie - Le cose cambiano' e che è al suo fianco da circa 10 anni. Nonostante tutto tra loro stia andando a gonfie vele, lui ha qualche consiglio da dare alla sua compagna, sopratutto per quanto riguarda il rapporto di coppia: "A lei, invece, chiedo spesso di impegnarsi a essere più donna. È importante, specialmente in un legame longevo come il nostro, mantenere sempre vivo il rapporto". Nulla da ridire invece per quanto riguarda il comportamento della bellissima Pamela, che nonostante gli otto anni in meno, non ha mai dato a Filippo motivo di essere geloso. Lui stesso, infatti, ha dichiarato come si sia sempre comportata in maniera impeccabile. Il conduttore di Temptation Island si è espresso favorevolmente anche sul suo desiderio di diventare padre, anche se per il momento la sua fidanzata non si sente ancora pronta per un simile passo.

