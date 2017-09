GIANLUCA IMPASTATO/ Uscirà salvo dalla prima nomination? (Grande Fratello Vip 2017)

Gianluca Impastato

IL COMICO APPRODA ALLA STAZIONE

Strada in salita per Gianluca Impastato in questo Grande Fratello Vip 2017. I vip sono stati divisi in due squadre per le prove ma la sua simpatia non è bastata. Il comico di Colorado è arrivato sul red carpet presentandosi come un modello mancato (con ironia) ma pronto a mettersi in gioco sicuro che la sua partecipazione al reality show cambierà la sua situazione sin da subito. Al momento non ha fatto conquiste in casa e nemmeno fuori visto che sono davvero pochi i fan che parlano di lui e delle sue prodezze sportive in casa. Gianluca Impastato non ha perso il sorriso ma questa per lui è stata una settimana difficile e non solo perché ha dovuto affrontare da vip questa sua esperienza ma anche per via della nomination che l'ha travolto nella prima puntata. A dare la mazzata finale è arrivata la notizia che la sua prima settimana sarebbe stata in stazione.

L'AMICIZIA TRA GIANLUCA IMPASTATO E IGNAZIO MOSER

Gianluca Impastato ha avuto modo di ridere e partecipare in questa prima settimana in casa riuscendo a trovare anche quello che potrebbe rivelarsi suo grande amico: Ignazio Moser. I due, forse uniti dalla poca notorietà, sono andati molto d'accordo in questi giorni e, in particolare, a legarli è la passione per il vino. Ignazio è un produttore mentre Gianluca, da consumatore, ha rivelato di recensire sul web sia i vini che assaggia che i locali che frequenta. Ma il comico non ha solo questa passione ma anche quella per il suo Milan. In casa dovrà rinunciare a vedere le partite della sua squadra del cuore ma questo non gli pesa tanto quanto condividere il bagno con gli altri. Nella stazione ha fatto presente questa sua "fobia" più di una volta ma fino a questo momento è riuscito a superare tutto apparendo rilassato e divertito nei suoi momenti di convivenza nella casa.

RIMMARRA' NELLA CASA DEL GRANDE FGRATELLO VIP 2017?

Cosa ne sarà del comico nella prossima puntata del reality show? Gianluca Impastato affronterà la nuova diretta del Grande Fratello Vip 2 in nomination contro Luca Onestini, Ignazio Moser e le due modelle Ivana e Carla (fresca di bacio con Jeremias Rodriguez). Al momento sembra che il comico non sia tra quelli a rischio visto che le due modelle potrebbero avere la precedenza su di lui, le cose cambieranno oppure no?

