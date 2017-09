GIULIA DE LELLIS/ La sua entrata a dir poco polverosa (Grande Fratello Vip 2017)

Giulia De Lellis AL Grande Fratello Vip 2017

TIRERA' FUORI GLI ARTIGLI?

Tra i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2, in onda questa sera, lunedì 18 settembre su Canale 5, vi è Giulia De Lellis. Lei è stata uno dei primi concorrenti ad essere entrata nella casa: la giovane ha dovuto varcare la porta che l'ha condotta presso la Stazione Tristopoli, ex tugurio della casa del Grande Fratello degli anni passati. Se il suo collega Daniele Bossari si è dimostrato fin da subito contento di poter passare un po' di tempo in un luogo diverso da ciò che si aspettava, per la De Lellis è stato un pochino più problematico anche a causa del suo outfit, composto rigorosamente da tacchi a spillo e veste nera di seta.

Giulia De Lellis di professione fa la web influencer: sono a migliaia i follower che la seguono sui vari social. Come s enon bastasse, è anche la fidanzata ufficiale di un ex tronista di Uomini e Donne (nonché ex concorrente del Grande Fratello dello scorso anno), Andrea Damante. I due si frequentano ormai da un anno e mezzo, convivono a Verone, la città nativa di Andrea. Nonostante Giulia sia la più piccola del gruppetto, ha già mostrato gli artigli: secondo le recenti dichiarazioni, la De Lellis sostiene che non si lascerà mettere i piedi in testa da nessuno, e che nessuno dovrà tentare di approfittarsi di lei nel nome del nonnismo. Giulia è nella squadra blu, a causa della sconfitta durante la sfida del Cactus andata in onda nella prima puntata, la De Lellis insieme ai suoi compagni è stata confermata nella Stazione Tristopoli per almeno una settimana.

LE LITI E LE ALLEANZE DI GIULIA DE LELLIS NELLA CASA DEL GF VIP

Giulia De Lellis non è nuova nell'innovativa serie di Grande Fratello Vip: già l'anno scorso la ragazza ha avuto una furiosa lite con Asia Nuccetelli, a causa di un piccolo flirt con l'allora concorrente del Gf Andrea Damante. Si prospettano nuove e succose visite per la De Lellis nel corso del programma! Come ciascun concorrente del reality, Giulia ha cominciato a stringere buone alleanze: è proprio a causa di queste nuove amicizie che la ragazza si è lasciata sfuggire qualche informazione di troppo, come ad esempio il suo temperamento passionale con il fidanzato o la presunta lite con la concorrente Serena Grandi nei salotti di Barbara D'Urso. Per questa settimana Giulia De Lellis non sarà in nomination: grazie al suo carattere istintivo se ne vedranno delle belle!

