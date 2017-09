Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli/ Presentano il piccolo Enea alla "zia" Barbara D'Urso (Pomeriggio 5)

Giovanni Conversano papà

"In questi momenti ti passa la vita davanti e capisci quanto è importante il dono che Gesù ci ha fatto! Bisogna proteggerla, custodirla e rispettarla. Enea ti amiamo, benvenuto": è con queste parole che lo scorso 11 luglio Giovanni Conversano ha annunciato al mondo la nascita del suo primogenito. L'ex personaggio di Uomini e Donne, programma in cui è stato prima corteggiatore poi tronista, è il papà del piccolo Enea, un bellissimo bambino avuto dalla compagna Giada Pezzaioli. Una grande gioia per la coppia che oggi sarà ospite a Pomeriggio 5, da Barbara D'Urso, per presentare il bebè e per raccontare qualche retroscena della gravidanza proprio nello studio nel quale scoprì il sesso del bambino.

GIOVANNI CONVERSANO PRESENTA ENEA A POMERIGGIO 5

Proprio Giovanni Conversano, lo scorso febbraio, aveva annunciato sempre attraverso i social l'arrivo imminente del suo primo figlio con un dolce messaggio, che recitava così: "Sai amore mio, io e la tua mamma dal primo giorno che ci siamo incontrati abbiamo capito che il nostro sarebbe diventato un amore folle e senza confini e nonostante avessimo entrambi molta paura di non riuscire a proteggere il nostro amore puro e semplice, siamo riusciti a costruirci una corazza molto spessa e nel silenzio delle cose vere abbiamo creato giorno dopo giorno le condizioni per dare spazio al sentimento più bello che ci sia! All'amore. La famiglia è il primo valore che accomuna mamma e papà e devi sapere cuoricino nostro che abbiamo tanto desiderato che tu venissi al mondo e che sei già il dono più bello, più grande, più speciale e meraviglioso che Dio potesse regalarci". Oggi Giovanni e Giada sono genitori e sono pronti a condividere questa gioia proprio con la 2madrina televisiva" del bambini, Barbara D'Urso.

