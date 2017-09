Giudici X Factor 2017 / Critiche per Mara Maionchi: da Morgan a Giò Sada, Levante campionessa di stile

Giudici di X Factor

La prima puntata di X Factor 2017 dello scorso giovedì sera, ha letteralmente stregato il pubblico. Nonostante il successo, non tutti hanno voluto solo complimentarsi con i giudici. Ecco perché, dopo le tante lusinghe, sono arrivate anche alcune polemiche, repliche e stoccate. Sul palcoscenico abbiamo trovato il valido Alessandro Cattelan mentre in giuria dietro il bancone, Fedez, Manuel Agnelli, Levante e Mara Maionchi. Ad aprire le danze delle polemiche, ci ha pensato Marco Castoldi in arte Morgan che, intervistato durante il Tg Zero di Radio Capital, ha esclamato: “X Factor ricomincia? Ma perché esiste ancora? Faccio tanti auguri all’amico Fedez allora. Mika invece c’è ancora? Ah no, Mika è passato in Rai!”. Successivamente, ironia pure nei confronti di Mara Maionchi: “Ah cacchio, questo vedi è il ripristino delle antichità italiane, vedi Sky lo fa, investono sull’antichità!”, e riguardo la news entry, afferma: “Non devi pretendere che io conosca Levante, non mi chiedere chi sia!”. Stima invece, per Manuel Agnelli: “È un’opera d’arte vivente quindi è giusto investire su di lui. È un vero artista".

Giudici X Factor 11, tra complimenti e critiche

I "nuovi" giudici di X Factor 11, hanno avuto modo di ricevere complimenti così come critiche. Ne sa qualcosa Mara Maionchi, criticata anche da Giò Sada, vincitore della nona stagione del talent show: “È giusto cantare in italiano per diffondere la lingua, ma è anche giusto non rompere i cog*ioni a chi vuole cantare in inglese” ha affermato. Il riferimento va al commento del giudice, dopo essersi scagliata contro una band napoletana e con il nome inglese (ed anche le sonorità): “Perché non vi siete chiamati i cavalli? Che nome del ca**o […] Noi dobbiamo prima sopravvivere qui e poi tentare di fare qualcosa all’estero, la globalizzazione ci ha mandato all’aria, gli inglesi ci massacrano”, aveva esclamato. Levante in ultimo, ha ricevuto molto complimenti, soprattutto per quanto riguarda l'outfit. La musicista 30enne, durante le audizioni è passata in fretta dallo stile shabby al boh chic, ma anche bon ton e casual senza alcuna problematica. Ed infatti la rete, l'ha proclamata una vera “esperta in tendenze”, altro che Giulia De Lellis...

