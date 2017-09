Grande Fratello Vip 2 ed 2017 / Seconda puntata: anticipazioni e diretta. Chi verrà eliminato? (18 settembre)

Grande Fratello Vip, anticipazioni

Stasera si riapriranno le porte della seconda stagione del Grande Fratello Vip 2017. In diretta da Roma, Ilary Blasi con Alfonso Signorini e l'irriverente presenza della Gialappa's Band, condurrà il secondo appuntamento del reality show più spiato della televisione italiana. Una settimana tutto sommato serena quella vissuta dai coinquilini della residenza di Cinecittà. Divisi in due squadre da otto tra Casa Bella e Stazione di Tristopoli. Per l'occasione, perfino i palati più esigenti si sono adeguati alle condizioni della Casa. Ne sa qualcosa Cristiano Malgioglio che, pur di non mostrarsi a petto nudo alle telecamere del reality show, si è addirittura fatto la prima doccia avvolto da una vestaglia di seta. La produzione, ha volutamente scelto il cast molto forte per accedere gli animi, ma la cosa - ad oggi - pare non avere funzionato un granché. Ed infatti, i concorrenti vivono le loro giornate tra affetto e tante confidenze. Anche i personaggi apparentemente più cocciuti, come Simona Izzo, Carmen Di Pietro, Serena Grandi, Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis, si sono dimostrati essere molto alla mano e disponibili. Cosa organizzerà il Grande Fratello Vip per cambiare le carte in tavola?

Raoul Bova nella Casa sorpresa della serata

Ed intanto, dalle prime anticipazioni che giungono dalla seconda puntata del Grande Fratello Vip, entrerà in Casa Raoul Bova. A questo punto, non sappiamo se l'attore romano farà il suo esordio come nuovo concorrente o se di contro, farà semplicemente una sorpresa al resto dei coinquilini della Casa più spiata di Cinecittà. Simona Izzo e Serena Grandi per esempio, potrebbero recitare qualcosa con l'amatissimo attore italiano. Staremo a vedere cosa ha pensato a tal proposito la redazione del programma. Intanto, si è perfino vociferato di un ipotetico faccia a faccia tra Asia Nuccetelli e Giulia De Lellis. Dopo lo scorso anno, la figlia di Antonella Mosetti non si è tirata indietro ed ha lanciato delle frecciatine non da poco nei confronti dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Durante il corso della serata, ci saranno anche le divertentissime incursioni della Gialappa's Band che in stile “Mai dire...” proporrà ancora una volta degli spaccati tutti da ridere sulla prima settimana del reality show.

Chi uscirà dalla Casa del GF Vip 2? Nuove nomination

I concorrenti famosi chiusi nella Casa del Grande Fratello Vip 2, divisi in due gruppi si sfideranno nuovamente per conquistare (oppure confermare) nuovi “territori” della residenza di Cinecittà. Dopo un inizio problematico, anche Cristiano Malgioglio si è adeguato alla vita all'interno della polverosa Stazione di Tristopoli. Nel corso della seconda serata di oggi, lunedì 18 settembre, scopriremo chi verrà eliminato tra Carla Cruz, Gianluca Impastato, Ignazio Moser, Ivana Mrazova e Luca Onestini. Proprio la Cruz, ha avuto modo in settimana di avvicinarsi moltissimo a Jeremias Rodriguez, creando il primo gossip della Casa. Siamo quindi sicuri che di questo si parlerà in diretta tra alcune ore, facendoli confrontare. In ultimo, vi ricordiamo che ci sarà – naturalmente – spazio anche per le nuove nomination: chi verrà nominato? Voci di corridoio parlano già di probabile rischio eliminazione per Simona Izzo... staremo a vedere!

© Riproduzione Riservata.