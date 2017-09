IGNAZIO MOSER/ Spera di trovare l’amore: ci riuscirà? (Grande Fratello Vip 2017)

Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2017

UN NUOVO IDIOLO?

Ignazio Moser è tra i concorrenti de Il Grande Fratello Vip 2017 in onda questa sera su Canale 5, tra i concorrenti . Classe '92, ha già fatto breccia nelle grazie di parecchi concorrenti della casa: se due grandi personalità come Simona Izzo e Serena Grandi ne sono rimaste subito affascinate grazie al suo aspetto e il suo modo di porsi, allora è fatta. È molto probabile che Ignazio Moser possa diventare il nuovo idolo delle adolescenti e delle donne del grande pubblico del reality. Ignazio si è presentato come un ex ciclista, in quanto sin dalla tenera età il ciclismo è stato parte integrante della sua vita. Tuttavia, a causa di alcune motivazioni che ha preferito non rendere note, Ignazio si è ritirato dal ciclismo (si occupa di una azienda). Ciononostante, non è detto che per quanto riguarda il benessere del corpo e l'esercizio fisico i concorrenti non gli chiedano qualche consiglio (anzi).

IGNAZIO MOSER TROVERA' LA SUA ANIMA GEMELLA NELLA CASA DEL GF?

Come è possibile assistere dalle dirette, Ignazio Moser abita al momento nella Stazione Tristopoli in compagnia degli altri compagni di squadra, è diventato un po' il personal trainer di tutti (fanno i pesi con una vecchia valigia). Le sue ambizioni nella vita sono di trovare l'anima gemella e sistemarsi, spera di riuscire a trovare l'amore anche all'interno della casa. Pare proprio che Ignazio conoscesse di persona qualche concorrente della casa: ci riferiamo proprio alla pallavolista Veronica Angeloni (che tra sportivi ci si capisca di più?) e ha confidato di aver timore della personalità estrosa e senza pudore di Malgioglio, pur ammirandolo. Ignazio Moser, figlio del celeberrimo Francesco Moser, in passato ha avuto una relazione con l'ex Miss Belgio Tanja Dexters. La donna ha circa una ventina di anni più di lui, chissà se la casa più famosa d'Italia non combini qualcosa che possa mettere a nudo la faccenda. In attesa di capire le dinamiche e quali alleanze stringerà Ignazio Moser all'interno della casa, non perdetevi assolutamente il secondo appuntamento con Grande Fratello Vip 2017 in onda questa sera!

© Riproduzione Riservata.