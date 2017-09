IVANA MRAZOVA/ Si salverà dalla nomination e avrà una seconda chance? (Grande Fratello Vip 2017)

Ivana Mrazova al Grande Fratello Vip

3 NOMINATION PER LEI

La valletta di Sanremo sembra aver trovato un suo posto nella Casa del Grande Fratello Vip 2017. Ivana Mrazova è fra gli inquilini entrati a sorpresa durante la prima diretta del reality, al fianco di Carla Cruz. Entrambe sono apparse spaesate rispetto agli altri concorrenti, forse più avvezzi agli occhi indiscreti delle telecamere. L'ingresso in puntata della modella ceca è passato infatti quasi in sordina, sia per il suo animo discreto, sia perché poco conosciuta e ''caciarona'' rispetto al resto degli inquilini. Durante la diretta non si è di certo fatta notare, se non per la sua avvenenza. Ha conquistato infatti tre nomination, qualche voto in più rispetto a Gianluca Impastato e Ignazio Moser, che come lei rischiano di uscire dalla Casa. In realtà anche se dovesse perdere al televoto, potrebbe salvarsi grazie alla busta sigillata ricevuta all'inizio, l'unica che potrebbe fornirle una seconda chance.

IVANA MRAZOVA, UNA RAGAZZA TACITURNA?

L'atteggiamento di Ivana Mrazova al Gf Vip 2017 non è di certo cambiato rispetto al suo ingresso. Forse fra le più taciturne, non ama parlare molto di sé e non si è messa nemmeno in mostra per un ruolo in particolare. Anche se in molti sui social avrebbero creduto di vederla sempre vicino alla collega Carla Cruz, in realtà Ivana ha preso tutt'altra strada ed ha preferito puntare verso gli altri due papabili all'uscita. In questa prima settimana di reality, il Day Time non ha mostrato momenti particolari sulla supermodella, che si dimostra aperta al dialogo e dotata di una certa profondità, ma allo stesso tempo dal carattere poco decifrabile. Potrebbe rivelarsi una scelta vincente? Di certo Ivana non sta dando modo al pubblico italiano di decidere di non eliminarla dalla Casa, riuscendo in realtà a riscuotere una certa indifferenza televisiva.

USCIRA' DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017?

Ivana Mrazova dovrebbe trovare al più presto il suo posto nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella precedente edizione abbiamo visto come conquistare il gradimento del pubblico sia essenziale, anche se si è verificato anche un caso opposto. Ivana tuttavia non ha di certo la stessa animosità di Stefano Bettarini, che con la sua famosa lista della spesa ha indignato i telespettatori ed ha saputo riscattarsi. Quell'anonimato adottato finora dalla modella potrebbe infatti spingerla verso l'eliminazione, anche se in tanti anni di Grande Fratello, sia nella sua versione Vip che "normale", è evidente come diventare un leader sia altrettanto importante. Alla luce di tutto questo, farsi conoscere diventa essenziale per Ivana, soprattutto perché potrebbe appoggiarsi ad un coinquilino più vincente e riuscire a seguirne la scia fortunata.

© Riproduzione Riservata.