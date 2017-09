Il Segreto / Anticipazioni puntata 18 settembre: Candela dà segni di vita!

Il Segreto

Quello che andrà in onda oggi sarà un appuntamento de Il Segreto tutto da non perdere, dal momento che dopo tanta sofferenza, a casa Santacruz arriveranno finalmente delle buone notizie. Negli ultimi episodi, infatti, abbiamo visto Severo indeciso se sottoporre o meno sua moglie Candela a una terapia d’urto, ma in seguito alla sua scelta, finalmente in ospedale succederà qualcosa del tutto inaspettato. Candela, infatti, comincerà a dare i primi segni di ripresa, dimostrando di aver reagito al meglio alla nuova terapia e di essere finalmente ritornata al mondo dei vivi. Riuscirà l’amata pasticcera di Puente Viejo a tornare quella di un tempo o tutti i fan della soap opera spagnola dovranno dire per sempre addio a un’altra protagonista? Intanto, a Casa Santacruz, non mancheranno le novità, dal momento che Carmelo ha intenzione di mantenere il più stretto riserbo sul rapporto che lo lega ad Adela.

IL NUOVO PIANO DI DONNA FRANCISCA

Protagonista assoluta della nuova settimana di programmazione de Il segreto sarà donna Francisca, che nell’appuntamento di oggi farà di tutto per recuperare l’autorevolezza di un tempo ed eliminare chiunque cerchi di impedirglielo. Fra questi, naturalmente, anche il suo amore di sempre, Raimundo Ulloa, che come delegato del Governo a Puente Viejo, rischia seriamente di ostacolare tutti i suoi piani. Come il pubblico della celebre soap opera spagnola ha avuto modo di vedere nel corso degli ultimi appuntamenti, Francisca Montenegro ha fatto di tutto per far cadere Raimundo nelle sue trappole, ma l’onestà dell’ex oste ha sempre avuto la meglio, tanto che la perfida matrona, nella puntata di oggi, si ritroverà di fronte a un nuovo buco nell’acqua. Dopo i numerosi tentativi messi in atto di recente, quale sarà il nuovo piano che Donna Francisca metterà in atto per liberarsi per sempre di Raimundo Ulloa?

